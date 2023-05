Το “Just the two of us” με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη θα επιστρέψει στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του Alpha, μετά από διακοπή μιας εβδομάδας λόγω των εκλογών.

Ωστόσο, το μουσικό show σύμφωνα με ανακοίνωση του σταθμού αλλάζει ώρα μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, το “Just the two of us” από το Σάββατο 27/05 θα ξεκινάει στις 21:00 και όχι στις 20:00 όπως είχαμε συνηθίσει.

Διαβάστε επίσης Πέτρος Φιλιππίδης: Σε πλειστηριασμό ξανά το σπίτι του