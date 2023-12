Η Τέιλορ Σουίφτ πήγε σε φιλανθρωπική εκδήλωση για την Γάζα και την κατηγορούν για αντισημιτισμό

Αναβρασμός επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί η Τέιλορ Σουίφτ πήγε σε φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε ΜΚΟ για τη Γάζα και ο κόσμος την κατηγόρησε για αντισημιτισμό.

Σύμφωνα με το middleeasteye.net, η τραγουδίστρια μαζί με άλλους διάσημους έδωσαν το παρών σε φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αιγύπτιος κωμικός Ράμι Γιούσεφ, για να συγκεντρωθούν χρήματα, τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην American Near East Refugee Aid.

Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου ισχυρίστηκαν ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ υποστηρίζει την Χαμάς και πως η τραγουδίστρια υποστηρίζει τον αντισημιτισμό, με αποτέλεσμα να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Egyptian-American comedian Ramy Youssef announced 100 per cent of proceeds from 12 upcoming shows will go directly to Gaza relief.



His Brooklyn show was attended by celebrities including Taylor Swift, who is now facing boycott calls for attending the Gaza fundraiser.#news… pic.twitter.com/UxxWYBF4jD

— Islam Channel (@Islamchannel) December 13, 2023