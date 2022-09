Η ηθοποιός του Game of Thrones ξεσπά σε κλάματα για την κακοποίηση από τον μπαμπά της

Η Maisie Williams έγινε γνωστή για τον ρόλο της Arya Stark στη σειρά του HBO Game of Thrones. Η ηθοποιός αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της παιδικής της ηλικίας στο podcast The Diary of a CEO και στον οικοδεσπότη του, Steven Bartlett.

Η ίδια εξήγησε στον Barlett πως, όταν ακόμη βρισκόταν στην παιδική της ηλικία, η σχέση της με τον μπαμπά της δεν ήταν καθόλου υγιής.

«Όταν ήμουν μικρό παιδί, πριν γίνω 8 ετών, είχα μία πολύ τραυματική σχέση με τον μπαμπά μου. Δε θέλω να την αναλύσω πολύ γιατί επηρεάζει τα αδέρφια μου και όλη την οικογένειά μου, αλλά πραγματικά κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας», εξομολογήθηκε η ίδια.

