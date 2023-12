Χρυσές Σφαίρες 2023: Ο Γιώργος Λάνθιμος με επτά υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για τα 81α Ετήσια Βραβεία Χρυσών Σφαιρών, τα οποία θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν από τους Cedric “The Entertainer” και Wilmer Valderrama, οι οποίοι παρουσίασαν τους υποψηφίους για κάθε μία από τις 27 κατηγορίες βραβείων.

Με τη νέα διεύρυνση μελών, οι Χρυσές Σφαίρες έδειξαν τη διάθεση τους να αλλάξουν εξ’ ολοκλήρου την εικόνα τους. Τα αποτελέσματα τους αποτυπώνονται ξεκάθαρα με αριθμούς αλλά και θεματική των ταινιών.

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2023 σε αριθμούς

Η «Barbie» πρωταγωνιστεί στις υποψηφιότητες κερδίζοντας 9 και με μια λιγότερη ακολουθεί το «Oppenheimer».

«Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» αλλά και το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου κερδίζουν από 7 υποψηφιότητες και το «Περασμένες Ζωές» περήφανα κερδίζει 5.

Με 4 υποψηφιότητες ακολουθούν το «Η Ανατομία Μιας Πτώσης», το «Maestro» και το «May December».

3 υποψηφιότητες για το «Τα Παιδιά του Χειμώνα» του δικού μας Αλεξάντερ Πέιν, το «Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν», «Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα και, τέλος, η ταινία που εμπνέεται από το παιχνίδι «Super Mario Bros».

Με δύο υποψηφιότητες τα «Air», «American Fiction», «Το Αγόρι και ο Ερωδιός», «Το Πορφυρό Χρώμα», «Πεσμένα Φύλλα», «NYAD», «Rustin» και «Saltburn» [το τελευταίο μπορούσε να πάει και καλύτερα].

Τέλος από μία υποψηφιότητα για τα «Άγνωστοι Μεταξύ μας», «Ο Μπο Φοβάται», «Ονειρικό Σενάριο», «Στο Στοιχείο τους», «Οι Φύλακες του Γαλαξία 3», «Εγώ, ο Καπετάνιος», «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση Μέρος 1ο», «Μαθήματα Αποπλάνησης», «Priscilla», «She Came to Me», «Society of the Snow» [Σύντομα πρεμιέρα στο Netflix και αποκλειστικές συνεντεύξεις στην ΕΡΤ], «Suzume», «Ευχή», «Γουόνκα» και η μεγαλύτερη εισπρακτική έκπληξη της χρονιάς «Taylor Swift: The Eras Tour».

Στην τηλεόραση το «Succession» παίρνει 9 υποψηφιότητες, το «The Bear» όπως και το «Only Murders in the Building» 5 και το «Στέμμα» περιορίζεται στις 4.

Τρείς υποψηφιότητες για τα «Beef», «Daisy Jones & The Six», «Fargo», «The Last of Us», «Ted Lasso». Στις δυο υποψηφιότητες τα «1923», «Abbott Elementary», «Barry», «The Diplomat», «Fellow Travelers», «Jury Duty», «Lessons in Chemistry», «The Morning Show».

