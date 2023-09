H Λίντα Εβαντζελίστα αποκάλυψε ότι την κακοποιούσε ο πρώην σύζυγός της

Το διάσημο μοντέλο, Λίντα Εβαντζελίστα, μίλησε στο νέο ντοκιμαντέρ του Apple TV+ και αποκάλυψε ότι την κακοποιούσε ο πρώην σύντροφος της Ζεράλντ Μαρί. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο γάμος της κράτησε από το 1987 έως το 1993.

«έμαθα ότι ίσως ήμουν σε λάθος σχέση. Είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις να φύγεις από μια κακοποιητική σχέση. Καταλαβαίνω αυτή την έννοια, επειδή την έζησα. Δεν ήταν εύκολο θέμα να πω “θέλω διαζύγιο, τα λέμε”. Δεν λειτουργεί έτσι», ήταν τα λόγια της.

«Ήξερε να μην αγγίζει το πρόσωπό μου, να μην αγγίζει το χρήμα, καταλαβαίνεις;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Linda Evangelista claims she was abused by ex-husband Gérald Marie as she praises women who accused him of rape for 'giving her the courage to speak' https://t.co/OU6xyuRW9R

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2023