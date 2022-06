Για ακόμα μία Κυριακή, ο Άγγελος Αρχανιωτάκης μάγεψε στη σκηνή του X-Factor. Ο 19χρονος Κρητικός ερμήνευσε το τραγούδι "Call me by your Name" σε μία εναλλακτική εκδοχή και εντυπωσίασε με το ταλέντο του.

Μάλιστα, ο Νίκος Μουρατίδης που ήταν guest κριτής σ' αυτό το live του είπε: "Ένας λόγος που ήρθα εδώ σήμερα, ήταν για να σε δώ. Είσαι σπάνια περίπτωση".

Ακούστε την ερμηνεία του:

