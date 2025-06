Γουίλ Σμιθ: Αποκάλυψε ότι είχε απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Inception» επειδή δεν είχε καταλάβει την πλοκή

Ο Γουίλ Σμιθ εξέπληξε τους θαυμαστές του, αποκαλύπτοντας σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι είχε απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Inception» του Κρίστοφερ Νόλαν επειδή δεν είχε καταλάβει την πλοκή. Τελικά, ο ρόλος είχε καταλήξει στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Όπως είπε ο 56χρονος ηθοποιός σε ραδιοφωνικό σταθμό: «Δεν νομίζω ότι το έχω πει ποτέ δημόσια, αλλά θα το πω γιατί ανοιγόμαστε ο ένας στον άλλον. Ο Κρις Νόλαν μου πρότεινε πρώτα το ''Inception'' και δεν το κατάλαβα. Δεν είναι εύκολο να πουλήσεις αυτές τις ταινίες που ασχολούνται με εναλλακτικές πραγματικότητες».

Η πιθανή συμμετοχή του Σμιθ στο «Inception» είχε αποκαλυφθεί πρώτα από το The Hollywwod Reporter μερικούς μήνες, αφότου η ταινία έκανε πρεμιέρα και απέφερε στο box office 839 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πηγές ανέφεραν τότε ότι η πρώτη επιλογή του Νόλαν ήταν ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος όμως δεν δέχτηκε τον ρόλο. Ο Σμιθ ήταν η επόμενη επιλογή, αλλά παραδέχτηκε πως δεν κατάλαβε την πλοκή. Τελικά, ο Ντι Κάπριο υπέγραψε και η ταινία έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Will Smith reveals director Christopher Nolan brought him the movie "Inception" first, but he turned it down and says movies about alternate realities don’t pitch well.

— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) June 15, 2025