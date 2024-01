Γιώργος Λάνθιμος: 11 υποψηφιότητες Όσκαρ για το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Poor Things, είναι υποψήφια για 11 Όσκαρ. Πρόκειται για την 2η Οσκαρική υποψηφιότητα του Γιώργου Λάνθιμου στην κατηγορία της Σκηνοθεσίας, ένώ συνολικά συγκεντρώνει 6 Οσκαρικές υποψηφιότητες στην καριέρα του.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως είναι η 2η οσκαρική υποψηφιότητα του Γιώργου Μαυροψαρίδη στην κατηγορία του Μοντάζ, καθώς κι εκείνος το 2019 ήταν υποψήφιος για την «Ευνοούμενη».

Αναλυτικά, οι 11 υποψηφιότητες του Poor Things:

Καλύτερης Ταινίας

Σκηνοθεσίας

Διασκευασμένου Σεναρίου (Τόνι ΜακΝαμάρα)

A’ Γυναικείου (Εμα Στόουν)

Β’ Ανδρικού (Μαρκ Ράφαλο)

Μοντάζ (Γιώργος Μαυροψαρίδης)

Φωτογραφίας (Ρόμπι Ράιαν)

Μουσικής (Τζέρσκιν Φέντριξ)

Eνδυματολογίας (Χόλι Γουάντινγκτον)

Σκηνογραφίας (Σόνα Χιθ, Τζέιμς Πράις)

Κομμώσεων και Μακιγιάζ

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν (Oppenheimer), Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things), Τζόναθαν Γκλέιζερ (The Zone of Interest), Τζαστίν Τριέτ (Anatomy of a Fall), Μάρτιν Σκορσέζε (Killers of the Flower Moon), Γιώργος Λάνθιμος (Poor Things)

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Ανέτ Μπένινγκ (Nyad), Λίλι Γλάντστόουν (Killers of the Flower Moon), Κάρεϊ Μάλιγκαν (Maestro), Εμα Στόουν (Poor Things), Σάντρα Χούλερ (Anatomy of a Fall)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπράντλεϊ Κούπερ (Maestro), Πολ Τζιαμάτι (The Holdovers), Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer), Κόλμαν Ντομίνγκο (Rustin), Τζέφρι Ράιτ (American Fiction)

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things, The Zone of Interest

Πρωτότυπο Σενάριο: Anatomy of a Fall, The Holdovers, Maestro, May December, Past Lives

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Εμιλι Μπλαντ (Oppenheimer), Ντανιέλ Μπρους (The Color Purple), Αμέρικα Φερέρα (Barbie), Τζόντι Φόστερ (Nyad), Ντα’ Βιν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Μαρκ Ράφαλο (Poor Things), Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Killers of the Flower Moon), Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Oppenheimer), Ράιαν Γκόσλινγκ (Barbie), Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (American Fiction)

Μοντάζ: Anatomy of a Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Poor Things, Oppenheimer

Φωτογραφία: El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Poor Things

Μουσική: American Fiction, Indiana Jones, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Poor Things

Κοστούμια: Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Poor Things

Καλύτερο Τραγούδι: I’m Just Ken (Barbie), It Never Went Away (American Symphony), The Fire Inside (Flamin’ Hot), Wahzhazhe – A Song For My People (Killers of the Flower Moon), What Was I Made For? (Barbie)

Σκηνογραφία: Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Poor Things

