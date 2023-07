Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απολαμβάνει τις διακοπές της στην όμορφη Τήνο. Η δημοσιογράφος πόζαρε με ένα κίτρινο, καυτό μπικίνι και ξεσήκωσε τους φαν της με την ανάρτησή της.

«How lovely yellow is! It stands for the sun» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τα σχόλια των διαδικτυακών της φίλων πήραν φωτιά.

