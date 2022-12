Eurovision 2023: Αυτά είναι τα τρία τραγούδια που προηγούνται μετά την ψηφοφορία του κοινού

Σύμφωνα με το Eurovisionfun, τρία είναι τα τραγούδια που ξεχώρισαν και βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις. Αντίθετα, υπήρξαν και τρία κομμάτια που φαίνεται πως δεν ενθουσίασαν τόσο το κοινό, μιας και συγκέντρωσαν τις λιγότερους ψήφους. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί η σειρά προτίμησης της Επιτροπής Κοινού, τα τρία πρώτα κομμάτια είναι τα εξής:

-Melissa Mantzoukis – Liar

-Klavdia – Holy Water

-Victor Vernicos – What they say

Από την άλλη, τα τραγούδια που κατέλαβαν τις τρεις τελευταίες θέσεις είναι:

-Monika – I’m Proud

-Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου – We’re young

-Αντωνία Καούρη & Μαρία Μαραγκού – Shout out

Όσο για το Somewhere to go του Leon of Athens βρίσκεται στη μέση της κατάταξης.

