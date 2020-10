Έλλη Στάη: Το συγκινητικό “αντίο” στον πρώην σύζυγό της

Δημήτρη, Όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται στη ζωή, ο θάνατος κάνει τις λέξεις ανύπαρκτες, άσφαιρες. Το «μας λείπεις», είναι τόσο ελάχιστο όταν το λες, τόσο απέραντο όταν το νιώθεις.... Όπως έλεγες, ο πόνος δύσκολα μοιράζεται και η απώλεια βιώνεται κυρίως στη σιωπή. Όπως έλεγες, η σιωπή είναι μια δύσκολη άσκηση μόνο γι αυτούς που έχουν πολλά να πουν. Και gentleman της δημοσιογραφίας, και έμφυτος δημοσιογραφος και διανοούμενος και βαθειά παιδευμένος και ρομαντικός ανοιχτόμυαλος ιδεολόγος. Όλα αυτά τα είπαν όσοι σε γνώρισαν και σε εκτίμησαν γι αυτά. Εγώ κρατάω για το τέλος, τη βαθειά καλοσύνη σου για τους άλλους που πήγαζε από την έλλειψη του αυτάρεσκου εγωισμού που κάνει τους ανθρώπους να μην βλέπουν πέρα από τη σκιά τους. Εσυ βλέποντας πάντα ευθεία στην καλή πλευρά των άλλων, προσπαθούσες να ελαφρύνεις τα βάρη όλων μας. Κάπως έτσι σε βλέπω να λες «έλα Ελλάκι , μην στενοχωριέστε όσοι με αγαπήσατε ....Όλα καλά.... Σε αγαπάμε , μας συντρόφεψες σε όλα , γι αυτό ναι ...Όλα καλά ...όπως το ήθελες.

