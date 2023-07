Βεργκάρα - Μανγκανιέλο: Χώρισαν μετά από επτά χρόνια γάμου

Η Σοφία Βεργκάρα και ο Τζο Μανγκανιέλο αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 7 χρόνια γάμου. Η Σοφία Βεργκάρα πριν λίγες μέρες ταξίδεψε στην Ιταλία για να γιορτάσει εκεί τα 51 της χρόνια και από το πλευρό της απουσιάζε ο διάσημος ηθοποιός.

Η ίδια με δήλωσή της έκαναν γνωστό τον χωρισμό τους.

«Πήραμε τη δύσκολη απόφαση να χωρίσουμε. Ως δύο άνθρωποι που αγαπιούνται και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον, ζητάμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή καθώς μπαίνουμε σε αυτή τη νέα φάση της ζωής μας.»

JUST IN: Sofía Vergara and Joe Manganiello divorcing after 7 years of marriage https://t.co/JzCpkdJTfy pic.twitter.com/1UEK3FUrqv

— Page Six (@PageSix) July 17, 2023