Αυτοί είναι οι διάσημοι «φτωχοί» δισεκατομμυριούχοι που δεν μπήκαν στη λίστα Forbes 400 με τους πλουσιότερους των ΗΠΑ

Πάνω από 350 δισεκατομμυριούχοι δεν κατάφεραν να μπουν στην λίστα με τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Forbes και ανάμεσά τους υπάρχουν πολλοί διάσημοι.

Σύμφωνα με το Forbes, χρειάζονται, πλέον, 2,9 δισ. δολάρια «καθαρής» αξίας περιουσιακών στοιχείων προκειμένου ένα άτομο να μπει στην… ελίτ των πλουσιότερων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς η συλλογή πλούτου σε μια μερίδα εκατοντάδων ανθρώπων ολοένα και υπογραμμίζει τις κοινωνικές ανισότητες που επικρατούν όχι μόνο στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του του περιοδικό, ο… κόφτης αυξήθηκε κατά 200 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με πέρυσι. Το 2022 χρειάζονταν 2,7 δισ. δολάρια για να μπει κανείς στην λίστα με τους 400 πλουσιότερους στις ΗΠΑ.

Jay-Z, Tim Cook, Kim Kardashian: The American Billionaires Too Poor To Make The 2023 Forbes 400 List https://t.co/07VX4m5VUA

— Forbes (@Forbes) October 20, 2023