Αστυνομικός σταματά τη Ζιζέλ για έλεγχο και εκείνη έβαλε τα κλάματα

Σε κλάματα ξέσπασε η Ζιζέλ Μπούντχεν, όταν ένας αστυνομικός τη σταμάτησε για έλεγχο επειδή έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στη Φλόριντα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, φαίνεται ξεκάθαρα να κλαίει στο τέλος του βίντεο, δείχνοντας πόσο αναστατωμένη ήταν από το περιστατικό.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το TMZ, το διάσημο μοντέλο φαίνεται αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά και εξηγεί ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από παπαράτσι που την κυνηγούσε.

«Με καταδιώκει.Τίποτα δεν με προστατεύει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω απλώς να ζήσω τη ζωή μου» λέει φανερά αναστατωμένη η Ζιζέλ στον αστυνομικό.

WATCH - Body camera video obtained exclusively by Local 10 News shows supermodel Gisele Bundchen during an emotional traffic stop in Surfside. Watch more here: https://t.co/G7UdtNseDi pic.twitter.com/7ANxhO7jCT

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 25, 2024