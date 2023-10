Αντζελίνα Τζολί: Μεταμορφώνεται σε Μαρία Κάλλας για νέα ταινία

Η Αντζελίνα Τζολί θα υποδυθεί την Μαρία Κάλλας σε μία νεά αυτοβιογραφική ταινία και ο σκηνοθέτης Pablo Larraín, έφερε στην δημοσιότητα δύο πρώτες φωτογραφίες της ηθοποιού, από τον νέο της ρόλο.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω την παραγωγή της “Maria”, η οποία ελπίζω να φέρει την αξιοσημείωτη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας στο κοινό σε όλο τον κόσμο, χάρη στο υπέροχο σενάριο του Steven Knight, το έργο ολόκληρου του καστ και του συνεργείου, και, ειδικά, τη λαμπρή δουλειά και την εξαιρετική προετοιμασία της Αντζελίνα» δήλωσε ο σκηνοθέτης.

First look at Angelina Jolie as Maria Callas in Pablo Larrain‘s biopic ‘MARIA’. pic.twitter.com/caqwEuxWam

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 9, 2023