Αλ Πατσίνο: Έγινε πατέρας για τέταρτη φορά στα 83 του

Πατέρας για τέταρτη φορά έγινε ο Αλ Πατσίνο, καθώς η σύντροφός του, Νουρ Αλφαλάχ, έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά τους.

Όπως αναφέρει μάλιστα το TMZ, το ζευγάρι υποδέχτηκε αγοράκι και οι δύο τους αποθανατίστηκαν να κάνουν τη βόλτα τους. Να θυμίσουμε, ο ηθοποιός είναι πατέρας άλλων τριών παιδιών! Της 33χρονη Τζούλι, την οποία απέκτησε με την Ζαν Ταράντ, και των 22χρονων διδύμων, Ολίβια και Άντονι, που απέκτησε με την Μπέβερλι Ντ΄Αντζελο. Ο Αλ Πατσίνο δεν έχει παντρευτεί ποτέ.

Al Pacino is a dad at 83! Actor's girlfriend Noor Alfallah, 29, confirms she's given birth https://t.co/9s1dtGEkRq pic.twitter.com/9q1XW0e6dZ

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 15, 2023