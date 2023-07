Το James Webb εντόπισε την αρχαιότερη ενεργή μαύρη τρύπα του Σύμπαντος

Ο γαλαξίας CEERS 1019 σχηματίστηκε πολύ νωρίς στην ιστορία του Σύμπαντος μόλις 570 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ανίχνευσε στο κέντρο του γαλαξία μια ενεργή μαύρη τρύπα που έχει μάζα 9 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου.

Είναι η πιο μακρινή ενεργή μαύρη τρύπα που έχει εντοπιστεί στο Σύμπαν μέχρι σήμερα και η παρουσία της αποτελεί προς το παρόν ένα ερωτηματικό για τους επιστήμονες. «Είναι ακόμα δύσκολο να εξηγηθεί πώς σχηματίστηκε τόσο σύντομα μετά την έναρξη του Σύμπαντος» αναφέρει σχόλιο της επιστημονικής ομάδας που διαχειρίζεται τις λειτουργίες του James Webb.

Οι αστρονόμοι υποψιάζονταν εδώ και καιρό ότι μικρομεσαίες μαύρες τρύπες είχαν σχηματιστεί στις απαρχές του Σύμπαντος αλλά το James Webb προσφέρει για πρώτη φορά λεπτομερή δεδομένα.

In a survey of 100,000 galaxies named CEERS, Webb found the most distant active supermassive black hole to date, 2 more small early black holes, and 11 early galaxies. All existed in the first 1.1 billion years after the big bang. Seriously! https://t.co/5ZXzUZtDYM pic.twitter.com/mBA7edLhXX

