Σημαντική ανακάλυψη: Εντόπισαν απολίθωμα Θαλασσοτιτάνα (φωτογραφίες)

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν στο Μαρόκο το απολίθωμα μιας γιγάντιας θαλάσσιας σαύρας, η οποία «κυβερνούσε» τους ωκεανούς πριν 66 εκατομμύρια χρόνια, την εποχή του τέλους των δεινοσαύρων.

Πρόκειται για έναν τεράστιο νέο μοσάσαυρο, τον Θαλασσοτιτάνα (Thalassotitan atrox). Είχε πολύ μεγάλα σαγόνια και δόντια, με τα οποία κυνηγούσε άλλα θαλάσσια ερπετά. Τα θαλάσσια «τέρατα» ήταν μια πραγματικότητα πριν δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Ενώ στην ξηρά κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι, στη θάλασσα οι μοσάσαυροι, γιγάντια θαλάσσια ερπετά, είχαν το «πάνω χέρι».

A new Mosasaurids Thalassotitan atrox from latest Cretaceous(Upper Maastrichtian) of Morocco. pic.twitter.com/3z29OIiMzq

— Somniosus insomnus (@SomniosusW) August 24, 2022