Πώς γεννάει ο αρσενικός ιππόκαμπος - Δείτε το εκπληκτικό βίντεο

Ο θαλάσσιος βυθός της Μεσογείου είναι η κατοικία αμέτρητων ειδών ζώων και φυτών που χρωματίζουν και μεταμορφώνουν διαρκώς την όψη ενός περιβάλλοντος γεμάτου ζωή.

Ένας κόσμος πολύχρωμος: σπόγγοι, πετρώματα, κοράλλια, θαλάσσιες κοιλάδες, γυμνοβράχια και φυτά, ψάρια μεγάλα και μικρά, θαλάσσια θηλαστικά και πόσα άλλα που όταν τα βλέπουμε μάς μαγεύουν.

Ο υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστήμιού Θεσσαλίας, Δημήτρης Πάφρας, που κατάγεται από την Εύβοια, μίλησε στο CNN Greece για το μοναδικό γεγονός σχετικά με τον αρσενικό ιππόκαμπο.

Είναι η πρώτη φορά που ο φωτογραφικός φακός πετυχαίνει τον αρσενικό ιππόκαμπο να γεννάει.

Ο κύριος Πάφρας μίλησε για τις θάλασσες της Ελλάδας, το τι μπορεί να κάνει το κράτος για να κρατηθεί ο εθνικός μας πλούτος καθαρός και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Τι ιδιαίτερο έχει αυτό το θαλάσσιο πλάσμα, ο ιππόκαμπος;

Ναι, οι αρσενικοί ιππόκαμποι γεννούν! Κανονικά, τα θηλυκά ζώα γεννούν μικρά - όχι τα αρσενικά. Έτσι το έκαναν πάντα τα ζώα. Ωστόσο, ο κανόνας δεν ισχύει, και οι ιππόκαμποι είναι οι τυχεροί νικητές αυτής της εξαίρεσης. Οι άνδρες ιππόκαμποι είναι οι μαμάδες.

Ο ιππόκαμπος είναι πραγματικά μοναδικός. Δεν είναι μόνο το ασυνήθιστο σχήμα του, αλλά σε αντίθεση με τα περισσότερα ψάρια είναι μονογαμικός και πιστός σύντροφος για μια ζωή.

Ο αρσενικός ιππόκαμπος είναι εξοπλισμένος με μία σακούλα (θήκη) για τα αυγά.

Έτσι αφού ζευγαρώσει, το θηλυκό αφήνει τα αυγά της μέσα σε αυτή τη θήκη και ο μπαμπάς ιππόκαμπος τα γονιμοποιεί. Μόλις εκκολαφθούν απελευθερώνει τους μικρούς και πλήρως σχηματισμένους ιππόκαμπους στο νερό.

Τι το μοναδικό έχει η ανακάλυψη που κάνατε; Μάθαμε είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στη Μεσόγειο.

Ένα φαινόμενο που σπάνια θα συναντήσει ένας δύτης στο νερό. Ο Αθανάσιος Λαζαρίδης μας χάρισε μια μοναδική καταγραφή ιππόκαμπου να γεννά στο φυσικό περιβάλλον!

«Οι ελληνικές θάλασσες διαθέτουν ένα ποικιλόμορφο υποθαλάσσιο οικοσύστημα με μια ποικιλία θαλάσσιων ειδών. Μερικά από τα συνηθισμένα είδη που μπορεί να συναντήσετε κάνοντας κολύμβηση με αναπνευστήρα ή κατάδυση στα ελληνικά νερά περιλαμβάνουν πολύχρωμα ψάρια, θαλάσσιες χελώνες, χταπόδια, θαλάσσιες αναμονές και διαφορά είδη κοραλλιών».

Ποια είναι η άποψη σας για τις ελληνικές θάλασσες; Σε τι κατάσταση βρίσκονται;

Η κατάσταση των ελληνικών θαλασσών είναι ένα πολύπλοκο θέμα που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Η Ελλάδα διαθέτει μια τεράστια ακτογραμμή και πολυάριθμα νησιά, γεγονός που καθιστά το θαλάσσιο περιβάλλον της οικολογικά σημαντικό.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εργάζεται για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων μέσω διαφόρων περιβαλλοντικών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Ωστόσο, η κατάσταση των θαλασσών της μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης υγείας και βιωσιμότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της.

Ποια είναι η γνώμη σας για την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές που γίνονται τελευταία στον κόσμο.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα καλά τεκμηριωμένο παγκόσμιο ζήτημα και οι επιπτώσεις της γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Οι φυσικές καταστροφές, όπως οι τυφώνες, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες, έχουν συνδεθεί με την κλιματική αλλαγή λόγω των μεταβαλλόμενων κλιματικών προτύπων.

Τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα, τις κοινότητες και τις οικονομίες. Είναι ζωτικής σημασίας για τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς και τα άτομα να αναλάβουν δράση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω μέτρων όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η προετοιμασία για τις επιπτώσεις των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και οι συλλογικές προσπάθειες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.

Οι ελληνικές θάλασσες είναι πλούσιες σε ζωή, ο ιππόκαμπος ζει εκεί από πάντα;

Οι ελληνικές θάλασσες διαθέτουν ένα ποικιλόμορφο υποθαλάσσιο οικοσύστημα με μια ποικιλία θαλάσσιων ειδών. Μερικά από τα συνηθισμένα είδη που μπορεί να συναντήσετε κάνοντας κολύμβηση με αναπνευστήρα ή κατάδυση στα ελληνικά νερά περιλαμβάνουν πολύχρωμα ψάρια, θαλάσσιες χελώνες, χταπόδια, θαλάσσιες αναμονές και διαφορά είδη κοραλλιών. Η Μεσόγειος Θάλασσα, η οποία περιβάλλει την Ελλάδα, φιλοξενεί επίσης μερικά μοναδικά είδη που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, καθιστώντας την έναν συναρπαστικό προορισμό για τους λάτρεις της υποβρύχιας κολύμβησης.

Στην Μεσόγειο θάλασσα εντοπίζονται 3 από τα 46 είδη ιππόκαμπων. Ο Hippocampus guttulatus (ιππόκαμπος με μακρύ ρύγχος), ο Hippocampus hippocampus (ιππόκαμπος με κοντό ρύγχος) και ο Hippocampus fuscus (θαλάσσιο πόνι). Στις ελληνικές θάλασσες συναντάμε μόνο τα δυο πρώτα είδη.

Οι ιππόκαμποι κυμαίνονται σε μέγεθος από 1,5 έως 35 εκατοστά. Ονομάζονται έτσι λόγω της εμφάνισής τους σαν ιπποειδή, με λυγισμένο λαιμό και μακρύ κεφάλι με μύτη και χαρακτηριστικό κορμό και ουρά. Παρόλο που είναι οστέινα ψάρια, δεν έχουν λέπια!

Ο ιππόκαμπος είναι στη κόκκινη λίστα του Διεθνούς Οργανισμού International Union for Conservation of Nature για τα απειλούμενα είδη (IUCN Red List of Threatened Species) και από το 1996, είχαν χαρακτηριστεί ως «τρωτά» (VU-vulnerable) είδη. Από το 2003 έως σήμερα χαρακτηρίζονται ως είδη που δεν έχουν επαρκώς καταγραφεί (DD-data deficient) και γι’ αυτό εν δυνάμει είναι απειλούμενα προς εξαφάνιση.

Πώς βλέπετε το μέλλον του θαλάσσιου περιβάλλοντος; Τι πρέπει να κάνει το κράτος;

Το μέλλον του θαλάσσιου περιβάλλοντος αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, κυρίως λόγω παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, η υπεραλίευση, η ρύπανση και η καταστροφή των οικοτόπων. Για τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παραθέτουμε ορισμένες δράσεις που πρέπει να εξετάσουν το κράτος και οι διεθνείς οργανισμοί:

Βιώσιμη διαχείριση της αλιείας: Εφαρμογή και επιβολή αυστηρών κανονισμών σχετικά με την αλιεία για την αποτροπή της υπεραλίευσης, την προστασία των απειλούμενων ειδών και την προώθηση βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών.

Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές: Δημιουργία και επέκταση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση κρίσιμων ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας. Οι περιοχές αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια για τη θαλάσσια ζωή.

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής: Λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την καταπολέμηση της οξίνισης των ωκεανών και της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Έλεγχος της ρύπανσης: Επιβολή αυστηρών κανονισμών για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πηγές όπως τα πλαστικά, οι πετρελαιοκηλίδες και η γεωργική απορροή.

Διαχείριση των ακτών: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων παράκτιας διαχείρισης που αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η διάβρωση των ακτών, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διατήρηση των οικοτόπων.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της διατήρησης των θαλασσών και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα άτομα στην προστασία των ωκεανών.

Νομοθεσία: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με την προστασία των θαλασσών και διασφάλιση της εφαρμογής τους.

Το κράτος θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των πολιτικών του και να δώσει προτεραιότητα στην ευημερία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη βιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια, τη ρύθμιση του κλίματος και τη συνολική υγεία του πλανήτη. Η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη, καθώς τα θαλάσσια οικοσυστήματα συχνά ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και απαιτείται συλλογική προσπάθεια για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους ωκεανούς του κόσμου.

Έχετε γράψει ένα βιβλίο με την θαλάσσια ζωή;

Ναι, φυσικά. Το βιβλίο «Ο κόσμος της θάλασσας». Στόχος του βιβλίου αυτού είναι ο αναγνώστης να γνωρίσει την θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα. Παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός θαλάσσιων οργανισμών (οστεϊχθύες, χονδριχθύες, θαλάσσιες ανεμώνες, κεφαλόποδα, ασκίδια, δακτυλιοσκώληκες, φύκη, καρκινοειδή, σπόγγους, κοράλλια, μέδουσες, εχινόδερμα, θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες) της Μεσογείου με πραγματικές εικόνες.Υπάρχουν περισσότερες από 500 φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε αυτόνομη και ελεύθερη κατάδυση. Ακόμη θα ανακαλύψετε τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες τον πιο γνωστών θαλάσσιων οργανισμών. Τέλος το βιβλίο θα αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα για τους λάτρεις του υποβρύχιου κόσμου, για την αναγνώριση της θαλάσσιας ζωής.

