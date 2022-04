Πώς ένα Τ-λεμφοκύτταρο σκοτώνει τον καρκίνο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα βιολόγος μέσω Twitter, στο οποίο φαίνεται το ακριβώς πώς ένα κύτταρο του ανοσοποιητικού συστήματος (το Τ-λεμφοκύτταρο) επιτίθεται στο καρκινικό.

Το βίντεο κατεγράφη με τη χρήση ενός εξειδικευμένου μικροσκοπίου από τον εξειδικευμένο βιολόγο – κυτταρολόγο Άλεξ Ρίτερ και τους συνεργάτες του, και έχει ελαφρώς επιβραδύνει την ταχύτητά του για να γίνει κατανοητό, σύμφωνα με το goodwordnews.com.

Το Τ-λεμφοκύτταρο (πορτοκαλί χρώμα) φαίνεται να παίρνει μια φλογερή κόκκινη όψη, καθώς καταστρέφει το καρκινικό του «θήραμα».

Killer T cells are beautiful! This high resolution/rapid acquisition video of a T cell attacking a lymphoma cancer cell was captured on a specialized Lattice Light Sheet microscope with the help of my wonderful collaborators @HHMIJanelia. See more details in the thread below. pic.twitter.com/f2OcudqWBu

— Alex Ritter, PhD (@RitterLab) April 20, 2022