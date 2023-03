NASA: Αστεροειδής όσο το Big Ben θα περάσει το Σάββατο κοντά από τη Γη

Δύο φορές πιο κοντά, απ΄όσο βρίσκεται το φεγγάρι από τη Γη, θα περάσει το Σάββατο αστεροειδής από τον πλανήτη μας, σύμφωνα με τη NASA, η οποία τονίζει πως αυτό συμβαίνει "μια φορά στα 10 χρόνια".

Πρόκειται για τον αστεροειδή "2023 DZ2", ο οποίος ανακαλύφθηκε στις 27 Φεβρουαρίου από επιστήμονες του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Near Earth Asteroids Research. Το μέγεθος του εκτιμάται στα 130 πόδια (90 μέτρα) σχεδόν όσο το Big Ben στο Λονδίνο.

Ο αστεροειδής αναμένεται να περάσει δίπλα από τη Γη το ερχόμενο Σάββατο (25/3) σε απόσταση 173.000 χλμ., δηλαδή δύο φορές πιο κοντά από το φεγγάρι, το οποίο περιστρέφεται σε μέση απόσταση 384.400 χλμ. Η ώρα προσέγγισης εκτιμάται στις 19:51 GMT (15:51EDT) του Σαββάτου, όπου θα περάσει με ταχύτητα 28.044 χιλιόμετρα την ώρα.

"Οι αστρονόμοι του Διεθνούς Δικτύου Προειδοποίησης Αστεροειδών χρησιμοποιούν αυτή την κοντινή προσέγγιση για να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον 2023 DZ2 σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια καλή πρακτική για την Planetary Defense για το μέλλον, αν ποτέ εντοπιστεί μια πιθανή απειλή από αστεροειδή", έγραψε η ομάδα Asteroid Watch της NASA στο Twitter.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023