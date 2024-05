NASA: Ανακαλύφθηκε πλανήτης που μοιάζει με τη Γη και θα μπορούσε να κατοικηθεί, είναι όμως 40 έτη φωτός μακριά

Πλανήτη που μοιάζει με τη Γη, αλλά βρίσκεται 40 έτη φωτός μακριά, ανακάλυψαν οι επιστήμονες της NASA.

Ο Εξωπλανήτης Gliese 12b θα μπορούσε να φιλοξενήσει στο μέλλον ανθρώπινη ζωή, ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», είναι ελαφρώς μικρότερος από τη Γη και η εκτιμώμενη θερμοκρασία επιφάνειάς του είναι λίγο πάνω από τους 40 βαθμούς.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν πλέον την ανάλυση του Gliese 12b, ώστε να προσδιορίσουν αν υπάρχει και ατμόσφαιρα αντίστοιχη με αυτήν της Γης, που θα αποκαλύψει αν ο εξωπλανήτης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την κατάλληλη θερμοκρασία, ώστε να σχηματιστεί νερό στην επιφάνειά του, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη ζωής.

Ο Gliese 12b είναι ο «πλησιέστερος, πιο εύκρατος κόσμος στο μέγεθος της Γης μέχρι σήμερα», ενώ είναι υποψήφιος για μελλοντική εξερεύνηση από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

