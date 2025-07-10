Live εκτοξεύσεις και διαστημικοί περίπατοι της NASA σύντομα στο Netflix

Ζωντανό πρόγραμμα μέσω Netlix θέλει να λανσάρει η NASA, που θα προβάλλει απογειώσεις πυραύλων, διαστημικούς περιπάτους αστροναυτών και ζωντανές εικόνες της Γης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Στόχος της NASA είναι να επεκτείνει το κοινό της, καθώς το Netflix διαθέτει πάνω από 700 εκατομμύρια θεατές.

Το NASA+ ψηφιακή υπηρεσία streaming, που ήδη μεταδίδει αποστολές, εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ και ζωντανές εικόνες από το διάστημα θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της διαστημικής υπηρεσίας και μέσω της εφαρμογής της NASA.

Το καλοκαίρι οι μεταδόσεις μέσω Netflix

Από το φετινό καλοκαίρι θα ξεκινήσει όμως η μετάδοση ζωντανού περιεχομένου (livestreaming) και μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming.

«Ο Νόμος για την Αεροναυτική και Διαστημική του 1958 μάς καλεί να μοιραστούμε την ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος με το ευρύτερο δυνατό κοινό» δήλωσε η Ρεμπέκα Σίρμονς, γενική διευθύντρια της NASA+ στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στην Ουάσινγκτον.

«Μαζί, έχουμε δεσμευτεί για μια Χρυσή Εποχή Καινοτομίας και Εξερεύνησης - εμπνέοντας τις νέες γενιές - απευθείας από την άνεση του καναπέ τους ή στην παλάμη του χεριού τους από το τηλέφωνό τους» πρόσθεσε.

Το Netflix αριθμεί πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, κάτι που μπορεί να πολλαπλασιάσει την απήχηση της NASA.

Τα πλάνα της NASA από την πρώτη προσσελήνωση του Apollo το 1969 προσέλκυσαν 650 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Τώρα, ο διαστημικός οργανισμός σχεδιάζει να παρουσιάσει τις αποστολές του στη Σελήνη Artemis με πολυάριθμες κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Ως ημερομηνία εκτόξευσης του Artemis II επί του παρόντος έχει ανακοινωθεί ο Απρίλιος του 2026. Πρόκειται για την πρώτη εδώ και 50 χρόνια επανδρωμένη διαστημική αποστολή στη Σελήνη με τέσσερις αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη χωρίς να προσεδαφιστούν.

Η εκτόξευση του Artemis III, το οποίο θα προσεληνωθεί στη Σελήνη, έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2027.

Πηγή: protothema.gr

