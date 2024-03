Επαναστατική θεραπεία για τον καρκίνο αποδίδει 100% ύφεση σε κλινική δοκιμή

Σε μια κλινική δοκιμή με 14 συμμετέχοντες, η ανοσοθεραπεία από μόνη της εξάλειψε αποτελεσματικά τον καρκίνο του ορθού.

Η εν λόγω κορυφαία μελέτη είναι η πρώτη έρευνα για τη δυνατότητα της ανοσοθεραπείας να καταπολεμήσει τον εν λόγω μη μεταστατικό καρκίνο σε ασθενείς με μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη στους όγκους τους.

Η δοκιμή που διεξήχθη από το Κέντρο Καρκίνου Memorial Sloan Kettering (MSK) της Νέας Υόρκης, ανέφερε πλήρη ύφεση σε όλους τους συμμετέχοντες. Μετά την ανοσοθεραπεία, ο καρκίνος εξαφανίστηκε εντελώς από όλους τους ασθενείς, ορισμένοι από τους οποίους ήταν απαλλαγμένοι από τον καρκίνο για διάστημα δύο ετών.

Αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιστήμη, διότι ανοίγει το δρόμο για τη χρήση της ανοσοθεραπείας ως πρώτης γραμμής θεραπεία για ορισμένους τύπους καρκίνου του ορθού, γλιτώνοντας ενδεχομένως τους ασθενείς από τις εξουθενωτικές παρενέργειες των συνήθων θεραπειών ακτινοβολίας, χειρουργικής επέμβασης ή χημειοθεραπείας. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine.

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν ασθενείς ηλικίας μεταξύ 18 και 65 ετών. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με έναν αναστολέα σημείου ελέγχου, έναν τύπο ανοσοθεραπείας που μπλοκάρει την πρωτεΐνη PD-1 στα Τ-κύτταρα, επιτρέποντας στο ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στον καρκίνο. Κανένας ασθενής δεν έλαβε άλλες συνήθεις θεραπείες για τον καρκίνο του ορθού, όπως ακτινοβολία ή χειρουργική επέμβαση.

Τα αποτελέσματα ήταν σημαντικά, καθώς και οι 14 ασθενείς της δοκιμής πέτυχαν πλήρη ύφεση. Η επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, η ιατρική ογκολόγος του MSK Andrea Cercek, δήλωσε: "Είναι απίστευτα ικανοποιητικό να λαμβάνεις αυτά τα χαρούμενα δάκρυα και τα χαρούμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους ασθενείς αυτής της μελέτης που ολοκληρώνουν τη θεραπεία και συνειδητοποιούν: «Ω, Θεέ μου, μπορώ να διατηρήσω όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματός μου που φοβόμουν ότι θα μπορούσα να χάσω με την ακτινοβολία ή τη χειρουργική επέμβαση"».

Πηγή: lifo

