ΕΛΜΕΠΑ: Καθηγητές και ερευνητές δημιούργησαν πρώτη ύλη από βιομάζα ελιάς για την τρισδιάστατη εκτύπωση

Ένα αγροτικό υποπροϊόν που βρίσκεται άφθονο στην Κρήτη, τα κλαδέματα από τα ελαιόδεντρα, χρησιμοποίησαν Καθηγητές και Ερευνητές από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) για να δημιουργήσουν μία νέα πρώτη ύλη στο πεδίο των τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3D printing).

Πρόκειται για την ερευνητική εργασία με τίτλο: “Biochar filler in MEX and VPP additive manufacturing: characterization and reinforcement effects in polylactic acid and standard grade resin matrices” με συγγραφείς τους Καθ. Νεκτάριο Βιδάκη, Αν. Καθ. Δημήτριο Καλδέρη, Αν, Καθ. Μάρκο Πετούση, Αν. Καθ. Μανόλη Μαραβελάκη, Υποψήφιο Διδάκτορα Νικόλαο Μουντάκη, Υποψήφιο Διδάκτορα Νικόλαο Μπολανάκη και Επικ. Καθ. Παπαδάκη η οποία έγινε αποδεκτή και δημοσιεύτηκε μετά από κρίση στο έγκριτο περιοδικό “Biochar Journal” του εκδοτικού οίκου Springer Nature (Impact Factor IF=12,7).

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ουσιαστικά ανάμειξαν τον άνθρακα που προκύπτει από την θερμική επεξεργασία των κλαδεμάτων ελιάς με άλλα πολυμερή υλικά που χρησιμοποιούνται στην τρισδιάστατη εκτύπωση και δημιούργησαν ένα καινοτόμο σύνθετο υλικό, βιοεξανθράκωμα (biochar,) για πρώτη φορά διεθνώς προερχόμενο από βιομάζα ελιάς. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του νέου μείγματος είναι ότι με την χρήση του επιτυγχάνεται η ενίσχυση της θερμομηχανικής αντοχής και η σταθερότητα των δημοφιλών πολυμερών τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Τα εμπορικώς αξιοποιήσιμα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στην παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών σύνθετων υλικών και συμβάλουν στην αειφορία και στην κυκλική οικονομία.

Η παραγωγή προϊόντων μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης κερδίζει διεθνώς συνεχώς έδαφος και αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να αποτελέσει μία «νέα βιομηχανική επανάσταση» καθώς θα επιφέρει αποκέντρωση των παραγωγικών διαδικασιών, ανοίγοντας τον δρόμο για παραγωγή μικρής ή και τοπικής κλίμακας, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες.

