Ε.Ε.: Ο τοξικός αέρας σκότωσε πάνω από 500.000 ανθρώπους το 2021

Ο τοξικός αέρας σκότωσε περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους στην Ε.Ε. το 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, κατά τους οποίους περίπου οι μισοί θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί με τη μείωση της ρύπανσης στα συνιστώμενα όρια.

Οι ερευνητές από του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος απέδωσαν 253.000 πρώιμους θανάτους σε συγκεντρώσεις σωματιδίων γνωστών ως PM2.5 που υπερβαίνουν τα όρια που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (5 μg/m3).

Ακόμη 52.000 θάνατοι προήλθαν από υπερβολικά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου και 22.000 θάνατοι από βραχυπρόθεσμη έκθεση σε υπερβολικά επίπεδα όζοντος.

«Τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος μας υπενθυμίζουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα περιβαλλοντικής υγείας στην Ε.Ε.», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Περιβάλλοντος Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, σύμφωνα με τον Guardian.

