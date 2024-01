Αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά χρώματα των πλανητών Ποσειδώνα και Ουρανού

Η ιδέα που είχαμε για τα χρώματα του πλανήτη Ποσειδώνα και Ουρανού ήταν λάθος τόσα χρόνια, αποκαλύπτει έρευνα με επικεφαλής Βρετανούς αστρονόμους.

Εικόνες από μια διαστημική αποστολή τη δεκαετία του 1980 έδειξαν ότι ο πλανήτης Ποσειδώνας έχει ένα βαθύ μπλε χρώμα και ο Ουρανός, αντίστοιχα, πράσινο. Ωστόσο, μια νέα μελέτη ανακάλυψε ότι οι δύο πλανήτες έχουν παρόμοιες αποχρώσεις του πρασινομπλέ.

Όπως προέκυψε, οι παλαιότερες εικόνες του Ποσειδώνα είχαν υποστεί αλλοιώσεις και βελτιώσεις για να δείχνουν λεπτομέρειες της ατμόσφαιρας του πλανήτη, οι οποίες άλλαξαν το πραγματικό του χρώμα. «Έκαναν κάτι που νομίζω ότι όλοι στο Instagram θα έχουν κάνει κάποια στιγμή στη ζωή τους, άλλαξαν τα χρώματα», δήλωσε στο BBC Radio 4's Today η καθηγήτρια Catherine Heymans, αστρονόμος και καθηγήτρια αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

«Τόνισαν το μπλε μόνο και μόνο για να αποκαλύψουν τα χαρακτηριστικά που μπορείτε να δείτε στην ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα, και γι' αυτό η εικόνα φαίνεται πολύ μπλε, αλλά στην πραγματικότητα, ο Ποσειδώνας είναι αρκετά παρόμοιος με τον Ουρανό», όπως είπε.

Οι αστρονόμοι γνώριζαν εδώ και καιρό ότι οι περισσότερες σύγχρονες εικόνες των δύο πλανητών δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τα αληθινά τους χρώματα, σύμφωνα με τον καθηγητή Patrick Irwin του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας. «Αν και το τεχνητά έντονο χρώμα ήταν γνωστό εκείνη την εποχή μεταξύ των επιστημόνων και οι εικόνες κυκλοφόρησαν με λεζάντες που το εξηγούσαν, αυτή η διάκριση είχε χαθεί με την πάροδο του χρόνου».

New images reveal what Neptune and Uranus really look like: pic.twitter.com/e6Jah29mAv

— University of Oxford (@UniofOxford) January 5, 2024