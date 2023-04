Ανακαλύφθηκε τεράστιος «ωκεανός» κοντά στον πυρήνα της Γης

Βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης, υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή νερού και εκτιμάται ότι περιέχει τριπλάσια ποσότητα νερού σε σύγκριση με όλους τους ωκεανούς που γνωρίζουμε.

Συγκεκριμένα, το 2014, μια επιστημονική ομάδα από τις ΗΠΑ χρησιμοποίησε 2.000 σεισμόμετρα για να μελετήσει τα σεισμικά κύματα από περισσότερους από 500 σεισμούς, όπως αναφέρει το «IFL Science». Εξετάζοντας την ταχύτητα των κυμάτων σε διαφορετικά βάθη, η επιστημονική ομάδα μπόρεσε να προσδιορίσει το είδος των πετρωμάτων από τα οποία πέρασαν τα κύματα πριν φτάσουν στους αισθητήρες. Στη συνέχεια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου 700 χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, στη λεγόμενη «μεταβατική ζώνη» μεταξύ του κατώτερου μανδύα και του ανώτερου μανδύα, υπήρχε ένα πέτρωμα που ονομάζεται ρινγκουντίτης.

