Τέσσερα ελληνικά ποτά στα 79 καλύτερα του κόσμου – Η λίστα του Taste Atlas

Οι καφέδες και η ελληνική κουζίνα έχουν την… τιμητική τους στην γνωστή ιστοσελίδα που ασχολείται με κατατάξεις φαγητών και ροφημάτων, Taste Atlas.

Αυτά όμως δεν είναι τα μόνα ελληνικά στοιχεία στο Taste Atlas αφού ανάμεσα στα κορυφαία αλκοολούχα ποτά υπάρχει το άρωμα Ελλάδας με το τσίπουρο, την τσικουδιά, το Μεταξά και το ούζο να φιγουράρουν στην λίστα.

Ειδικότερα, η τσικουδιά βρίσκεται στη 12η θέση της λίστας, το τσίπουρο στην 21η, το Μεταξά στην 46η και το ούζο στην 54η.

