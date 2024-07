Στην Ελλάδα ο πασίγνωστος streamer iShowSpeed

Τις τελευταίες ημέρες, ο πασίγνωστος streamer iShowSpeed που μετρά πάνω από 26 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, έχει ξεκινήσει ένα Ευρωπαϊκό tour, μεταδίδοντας ζωντανά τις επισκέψεις του σε διάφορες χώρες. Μετά, λοιπόν, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία και άλλες, αποφάσισε να επισκεφτεί και τη χώρα μας, την Ελλάδα.

Χτες το απόγευμα λοιπόν, ξεκίνησε το ‘irl steam’ του από την Αθήνα, το οποίο αναμενόμενα ήταν χαοτικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια υπήρχε κόσμος που έτρεχε πίσω από το αυτοκίνητό του και τον ακολουθούσε. Παρόλα αυτά, ο Speed δεν πτοήθηκε και στις περίπου τρεις ώρες που εξερεύνησε την Ελλάδα, δοκίμασε γύρο, έκανε «Greek Καμάκι» και έμαθε να λέει μερικές από τις πιο συχνές ελληνικές βωμολοχίες.

Ο IShowSpeed δοκιμάζει για πρώτη φορά γύρο:

Speed tries a Greek Gyro for the first time In Greece 🇬🇷

