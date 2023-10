Σάμος: Επεισόδια και 5 συλλήψεις στη δομή μεταναστών - Φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης

Σε γενική επιφυλακή είναι τις τελευταίες μέρες η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επεισόδια και εντάσεις σε δομές μεταναστών με αφορμή την σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα κέντρα κράτησης σε όλη τη χώρα βρίσκονται 3.000 Παλαιστίνιοι με την πλειονότητα να βρίσκεται στη Κω. Επίσης πολλοί βρίσκονται και στην Κλειστή Δομή της Σάμου. Η συγκεκριμένη δομή φιλοξενεί 4.000 άτομα από τα όποια το 15-20% είναι παλαιστινιακής καταγωγής.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο επικοινωνίας μέσω εφαρμογών στο internet, δέχονται προπαγανδιστικά μηνύματα από τη Χαμάς στα οποία τους πληροφορούν ότι «δικοί μας άνθρωποι σκοτώνονται σε μάχες με το Ισραήλ».

Last night, Palestinian and Syrian refugees in various refugee camps of #Greece rioted and protestsd against #Israel in support of #Hamas terrorists. Greek authorities should deport these Islamists. pic.twitter.com/meMqwxwVZS

