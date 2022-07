Πτήση της easyJet αναχαιτίστηκε από μαχητικά αεροσκάφη – Επιβάτης απειλούσε ότι θα τους ανατινάξει

Μια πτήση της easyJet προς τη Μινόρκα αναχαιτίστηκε από ισπανικά μαχητικά αεροσκάφη, αφού ένας 18χρονος Βρετανός παραθεριστής φέρεται να απείλησε ότι θα ανατινάξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Ο έφηβος συνελήφθη κατά την προσγείωσή του στο νησί της Μεσογείου και ειδικοί αξιωματικοί και σκύλοι ανιχνευτές επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος για ελέγχους ασφαλείας. Ο τουρίστας, ο οποίος πιστεύεται ότι ανήκε σε μια ομάδα φίλων που επιβιβάστηκαν στην πτήση Gatwick, αντιμετωπίζει τώρα πιθανό πρόστιμο ύψους χιλιάδων λιρών μετά τις υποτιθέμενες απειλές.

Ο συναγερμός σήμανε στην πτήση EZY8303 όταν πλησίαζε στην προσγείωση λίγο πριν από τις 17:00 χθες, 3 Ιουνίου, το απόγευμα. «Χθες ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της Μινόρκα ειδοποιήθηκε για απειλή βόμβας σε αεροπλάνο που κατευθυνόταν από το Λονδίνο προς την πρωτεύουσα του νησιού Μαχόν, το οποίο βρισκόταν ακόμη στον αέρα και πλησίαζε στο αεροδρόμιο. Η απειλή λέγεται ότι είχε σταλεί σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, μεταφέρθηκε σε μια περιοχή μακριά από τον κεντρικό τερματικό σταθμό και τα άλλα αεροσκάφη», ανέφεραν αξιωματούχοι.

@easyJet #a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE @BBCNews @SkyNews @SkyNewsBreak pic.twitter.com/MTWkQnU39x

— Ian Leslie ❤️🇺🇦❤️ (@iandrleslie) July 3, 2022