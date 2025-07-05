Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στον τουρισμό: Η θετική εικόνα που διαρκεί όλο τον χρόνο

Παρά τις προκλήσεις και τις εποχιακές διακυμάνσεις, η Ελλάδα διατηρεί τη σταθερή της θέση ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Η ελκυστικότητα της χώρας δεν περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ (Οκτώβριος 2024 – Μάρτιος 2025), η εικόνα της Ελλάδας παραμένει θετική και ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και στη χειμερινή περίοδο.

Η μελέτη επικεντρώνεται στη διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας και των περιφερειών της, παρακολουθώντας αναφορές στα social media και τις ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Σε όλες τις περιοχές, από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλία, παρατηρείται υψηλός βαθμός ικανοποίησης, με συνολικές βαθμολογίες που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενδεικτικά, οι Αμερικανίδες επισκέπτριες βαθμολογούν την εμπειρία τους με 9,5, ενώ οι Βρετανίδες ακολουθούν με 9,3, αποτυπώνοντας ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με τον προορισμό. Οι επισκέπτες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία εμφανίζονται επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπιστοσύνη των σημαντικότερων τουριστικών αγορών.

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC) ενισχύουν αυτήν την εικόνα, αναφέροντας ότι η Ελλάδα καταγράφει αύξηση 5% στις διεθνείς αφίξεις στο διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2025 – σημαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 3,3%. Αξιοσημείωτες είναι οι επιμέρους αυξήσεις από βασικές αγορές: +40% από το Ηνωμένο Βασίλειο, +20% από τη Γερμανία και +16,2% από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, μόνο η Γαλλία παρουσίασε μείωση αφίξεων κατά 20%, πιθανότατα λόγω αλλαγής στις ταξιδιωτικές τάσεις και προτίμησης για εσωτερικούς ή λιγότερο εμπορικούς προορισμούς.

Η ζήτηση για ήπιες αποδράσεις εκτός αιχμής

Σύμφωνα με την ETC, η ζήτηση για ήπιες, ηλιόλουστες αποδράσεις εκτός αιχμής αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Οι ταξιδιωτικές αναζητήσεις για την άνοιξη του 2025 αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με το 2024, επηρεασμένες και από τον αργοπορημένο εορτασμό του Πάσχα. Οι τουρίστες αναζητούν πλέον εμπειρίες μακριά από την πολυκοσμία, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, τη γαστρονομία και το φυσικό περιβάλλον. Η Ελλάδα, μαζί με χώρες όπως η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος και η Πορτογαλία, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ωφελημένους αυτής της στροφής.

Οι Αμερικανοί επισκέπτες παραμένουν σταθερή δύναμη για την ελληνική τουριστική βιομηχανία, ενώ οι Κινέζοι τουρίστες επιστρέφουν δυναμικά στην Ευρώπη. Η Ισπανία ήδη ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα αφίξεων από την Κίνα (+7,1%), ενώ χώρες όπως η Γαλλία και η Νορβηγία ενισχύονται χάρη στις νέες αεροπορικές συνδέσεις.

Η σχέση ποιότητας και κόστους και η τουριστική ανταγωνιστικότητα

Οι ταξιδιώτες εξετάζουν πλέον περισσότερο από ποτέ τη σχέση ποιότητας και κόστους. Παρότι η διαμονή στην Ελλάδα έχει ακριβύνει κατά 10,6% φέτος, η χώρα διατηρεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι άλλων μεσογειακών ανταγωνιστών. Ορισμένα κόστη στην Ιταλία και την Ισπανία εμφανίζονται υψηλότερα, κάτι που στρέφει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών προς την ελληνική πρόταση διακοπών.

Η φιλική φιλοξενία και η τοπική ταυτότητα

Η φιλική συμπεριφορά των κατοίκων συνεχίζει να αποτελεί βασικό λόγο θετικής εμπειρίας, ενώ οι αξιολογήσεις για τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την τοπική αυθεντικότητα διατηρούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από γαστρονομικές εμπειρίες στην Αθήνα, μέχρι παραδοσιακές εκδηλώσεις στην Ξάνθη και βιώσιμες πρακτικές, όπως η ανακύκλωση στην Τήλο, η Ελλάδα προβάλλει εικόνα προορισμού με πολυδιάστατη ταυτότητα.

Οι περιοχές που ξεχωρίζουν και οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί

Στην έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, η Θεσσαλία σημειώνει την υψηλότερη βαθμολογία (9,5), με τις εμπειρίες σε φύση, θάλασσα και τοπική κουζίνα να εντυπωσιάζουν. Η Δυτική Μακεδονία (9,4) και η Πελοπόννησος (9,3) ακολουθούν, δείχνοντας ότι η τουριστική δυναμική επεκτείνεται πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς. Παρότι η συνολική εικόνα της Ελλάδας παραμένει θετική, τα περιβαλλοντικά ζητήματα εξακολουθούν να απασχολούν τους επισκέπτες. Φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί και πλημμύρες, αλλά και η ρύπανση των θαλασσών, είναι θέματα που συζητούνται έντονα στο διαδίκτυο.

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Η συνολική διαδικτυακή βαθμολογία της Ελλάδας αγγίζει το 9,2 – αισθητά πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (8,9) – γεγονός που υποδεικνύει ότι οι θετικές εμπειρίες υπερτερούν των μεμονωμένων προβληματισμών. Με βάση τον Δείκτη Net Sentiment Index (NSI), η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των κυριότερων ανταγωνιστικών προορισμών (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία), με συνολική επίδοση 59. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά περιόδους – φυσικές ή κοινωνικές – η χώρα διατηρεί την ισχυρή της θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά και συνεχίζει να προβάλλει μια σταθερά ελκυστική εικόνα στους επισκέπτες.