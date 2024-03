Πισπιρίγκου - Θέμα στη Daily Mail: Πόζαρε με την Τζωρτζίνα πριν της δώσει τη μοιραία δόση κεταμίνης

Θέμα στη dailymail έγινε η ισόβια καταδίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Στους τίτλους του το βρετανικό σάιτ αναφέρει: «Ισόβια κάθειρξη στην Ελληνίδα μητέρα που δολοφόνησε την εννιάχρονη τετραπληγική κόρη της, ενώ προηγουμένως είχε ποζάρει για στη τελευταία φωτογραφία με το παιδί παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως ένα στοργικό γονιό».

Σε άλλους τίτλους γράφει: «Η Ρούλα Πισπιρίγου σκότωσε την εννιάχρονη κόρη της με κεταμίνη. Η 35χρονη μητέρα ερευνάται για τους θανάτους και των άλλων δύο κοριτσιών της μέσα σε τρία χρόνια. Η Πισπιρίγου υποστήριξε σταθερά την αθωότητά της κατά τη διάρκεια μιας μακράς δίκης».

