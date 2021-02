Κορωνοϊός: Πήρε πίσω την απόφαση για το take away η κυβέρνηση

Μετά την σύγχυση που προκλήθηκε για την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και τις ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το take away, μία νέα εξέλιξη έρχεται για να ανακαλέσει τα όσα είχαν αποφασιστεί μέχρι σήμερα το μεσημέρι και θέσει το πλαίσιο λειτουργίας του take away όπως αυτό ίσχυε μέχρι πριν την ανακοίνωση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι «η κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Την αλλαγή της αρχικής απόφασης κοινοποίησε και ο κ. Γεωργιάδης στο Twitter ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση και σημειώνοντας πως η απαγόρευση λειτουργίας του take away ήταν ένα μέτρο που δεν θα μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί.

Συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά αυτό το μέτρο που αποφασίστηκε χθες υπό τις προτάσεις της επιτροπής δεν μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί. Ασφαλώς πρέπει να τηρούνται από όλους όμως τα υγειονομικά μέτρα. https://t.co/QaAvVUOVGC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 6, 2021

Στην συνέχεια ο υπουργός Ανάπτυξης, απαντώντας σε σχόλια χρηστών σημείωσε πως «η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν».

Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 6, 2021

Υπενθυμίζεται πως στα μέτρα που θα ίσχυαν ήταν και η αναστολή λειτουργίας του take away. «Σταματά από τα καταστήματα εστίασης για τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αύριο και το επόμενο Σαββατοκύριακο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και προκλήθηκε σύγχυση γιατί αρχικά ο υπουργός είπε ότι ισχύει από σήμερα. Τελικά όμως διευκρινίστηκε από το υπουργείο ότι το take away σταματάει από αύριο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης ανέφερε: «Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων».

Μάλιστα γινόταν διευκρίνιση σχετικά με το take away σε καταστήματα όπως φούρνους και ζαχαροπλαστεία με την ανακοίνωση να σημειώνει: «Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας».

