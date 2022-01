Κορωνοϊός - Γκίκας Μαγιορκίνης για μετάλλαξη Deltacron: Δεν υπάρχει – Πρόκειται για τεχνικό λάθος

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο από την τοποθέτηση κύπριου καθηγητή ότι η ομάδα του εντόπισε μια νέα μετάλλαξη κορονοϊού που συνδυάζει χαρακτηριστικά τόσο της μετάλλαξης Δέλτα όσο και της Όμικρον, την οποία και ονόμασε ως Deltacron.

Η είδηση σκόρπισε έντονη ανησυχία, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που φοβήθηκαν ότι η νέα μετάλλαξη μπορεί να έχει τη μεταδοτικότητα της Όμικρον και τη θνησιμότητα της Δέλτα, με καταστροφικές συνέπειες για την πορεία της πανδημίας σε όλον τον κόσμο.

Λίγες ώρες αργότερα ο επίκουρος καθηγητής Ιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης ξεκαθάρισε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Deltacron. Υποστήριξε με ανάρτησή του στο Facebook ότι δεν υπάρχει νέα μετάλλαξη αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για τεχνικό λάθος στην ανάλυση του γονιδιώματος.

Ο ίδιος ανέφερε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook:

«Σχετικά με το Deltacron (ανάμιξη Delta και Omicron) της Κύπρου που ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ΜΜΕ πρόσφατα, οι πρώτες ανεξάρτητες αναλύσεις δείχνουν ότι πρόκειται για τεχνικό λάθος του εργαστηρίου στην διαδικασία διαβάσματος του γονιδιώματος…».

O Γκίκας Μαγιορκίνης παρέθεσε σχόλια του δρ. Thomas Peacock, ιολόγο στο Imperial College του Λονδίνου που εξήγησε με σαφήνεια ποιο ακριβώς είναι το τεχνικό λάθος λέγοντας πως: «Οι κυπριακές αλληλουχίες “Deltacron” που αναφέρθηκαν από πολλά μεγάλα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για επιμολύνσεις…».

Το Σάββατο ο κύπριος καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης και η ομάδα του σημείωσε πως η νέα μετάλλαξη εντοπίστηκε σε 25 άτομα: «Βρίσκουμε σημαντικό αριθμό παραλλαγών που έχουν ταυτοποιηθεί μόνον στην Όμικρον η οποία έχει διαφορές από τα υπόλοιπα στελέχη διότι το γονιδίωμά της έχει 30 διαφορετικές παραλλαγές. Από αυτές οι 10 παραλλαγές της Όμικρον εντοπίστηκαν στα περιστατικά που εντοπίσαμε στην Κύπρο. Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον…», είπε.

Just to add to this thread as there's further similar reports... True recombinants don't tend to appear until a few weeks/months after there's been substancial co-circulation - we're only a couple of weeks into Omicron - I really doubt there are any prevelent recombinants yet...

— Tom Peacock (@PeacockFlu) December 28, 2021