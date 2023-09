Η πιο σύντομη πτήση εντός Ελλάδας διαρκεί σχεδόν 5 λεπτά - Στον κόσμο, μόλις 74 δευτερόλεπτα!

Αν και δεν αποτελεί τη συντομότερη πτήση στον κόσμο, η αεροπορική σύνδεση μεταξύ Κάσου και Καρπάθου κρατά τα πρωτεία στη σχετική λίστα για την Ελλάδα καθώς διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Η πτήση που ενώνει τα νησιά των Δωδεκανήσων, Κάρπαθο και Κάσο, διαρκεί σημαντικά λιγότερο από πέντε λεπτά. Είναι χαρακτηριστικό πως αν είναι κάποιος επιβάτης στην εν λόγω πτήση, χάνει πολύ περισσότερο χρόνο για να επιβιβαστεί και να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο (περίπου 15 λεπτά) παρά να κάνει το δρομολόγιο.

Η Κάρπαθος και η Κάσος απέχουν μόλις 19,3 χιλιόμετρα μεταξύ τους, κάτι που κάνει το ταξίδι «παιχνιδάκι» για όποιον επιθυμεί να μεταβεί από το ένα στο άλλο με το αεροπλάνο.

Μάλιστα, το αεροδρόμιο της Κάσου βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα, με αποτέλεσμα τα αεροπλάνα που κάνουν το συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεδομένης και της μικρής απόστασης, να είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος από τα συνηθισμένα.

Η συντομότερη πτήση στον κόσμο είναι στη Σκωτία

Και αν αυτό το δρομολόγιο διαρκεί ελάχιστο χρόνο, υπάρχει ακόμα πιο σύντομο. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η πτήση Westray – Papa Westray στη Σκωτία, όπου οι επιβάτες πετούν με το αεροπλάνο για λιγότερo από δύο λεπτά.

Το ταξίδι μεταξύ των νησιών Westray και Papa Westray, στο αρχιπέλαγος Orkney της Σκωτίας, είναι βάσει της λίστας των Ρεκόρ Γκίνες, η συντομότερη πτήση στον κόσμο σε εμπορική αεροπορική εταιρεία. Είναι ενδεικτικό πως η πτήση έχει χρονομετρηθεί, εάν ο άνεμος είναι σωστός, να διαρκεί κυριολεκτικά 74 μόλις δευτερόλεπτα.

This is the world’s shortest commercial flight, clocking in at just over a minute.

The plane covers the 1.7-mile distance between two different Scottish islands and, at approx £17 per ticket, it’s actually one of the most expensive flights in the world on a per-mile basis. ✈️ pic.twitter.com/N9v71Qoke2

— NowThis (@nowthisnews) January 11, 2023