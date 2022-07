Eurostat: Λιγότερες εμπορικές πτήσεις σε όλες τις χώρες της ΕΕ - Μόνη εξαίρεση η Ελλάδα

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μοναδική εξαίρεση την Ελλάδα, έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Eurostat, υπολογίζεται πως τον Ιούνιο του 2022, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, η μείωση σε επίπεδο ΕΕ έφτασε στο 16%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μείωση των εμπορικών πτήσεων δεν αφορά τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αλλά όλες, με μοναδική εξαίρεση την Ελλάδα, όπου - αντίθετα με την ευρωπαϊκή τάση - όχι μόνο δεν υπήρξε μείωση αλλά καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 1%.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Eurostat, στη Σλοβενία οι εμπορικές πτήσεις μειώθηκαν κατά 40%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε μεσογειακές χώρες, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς για το καλοκαίρι, η μείωση των εμπορικών πτήσεων δεν άφησε καμία άλλη χώρα ανεπηρέαστη, εκτός από την Ελλάδα.

✈️In June 2022, commercial flights in the EU decreased by 16% compared with June 2019.

☀️ Flights decreased in all but one Member State in June 2022. Only increase in 🇬🇷Greece (+1% compared with June 2019).

Flights decreased most in 🇸🇮Slovenia (-40%).

👉https://t.co/MxbMdBXcNc pic.twitter.com/gZmpT60kpd

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) July 12, 2022