Διαγράφονται 290.000 αιώνιοι φοιτητές τον Σεπτέμβριο - Τελευταία ευκαιρία για 35.000

Την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τη διαγραφή των ανενεργών φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι περίπου 35.000 αιώνιοι φοιτητές θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ενώ σχεδόν 290.000 άτομα θα διαγραφούν από τους φοιτητικούς καταλόγους.

Ποιους φοιτητές αφορά η νέα διάταξη

Εξήγησε ότι η διάταξη εξαίρεσης αφορά φοιτητές που έχουν περάσει το 75% των μαθημάτων ή μονάδων τους και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια.

«Θα έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε δύο ακόμη εξάμηνα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η παρουσία στις εξεταστικές αποτελεί κρίσιμο στοιχείο διατήρησης του φοιτητικού status.

«Δίνεται μια τελευταία ευκαιρία σε ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στο πτυχίο»

Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, η ρύθμιση βελτιώνει το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αποτυπώνοντας τη βούληση του πρωθυπουργού να δοθεί «μια τελευταία ευκαιρία σε ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στο πτυχίο».

Παράλληλα, διατηρεί κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς δεν θα διαγράφονται φοιτητές με αναπηρία άνω του 50%, γονείς παιδιών έως 8 ετών, εργαζόμενοι άνω των 20 ωρών την εβδομάδα και αθλητές με απαιτητικό πρόγραμμα.

Οι επιπτώσεις στα πανεπιστήμια

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι διαγραφές δεν είναι απλώς διοικητικό μέτρο, αλλά απαραίτητο βήμα για την αξιολόγηση και τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων.

«Το προφίλ κάθε ιδρύματος επηρεάζεται όταν στους καταλόγους περιλαμβάνονται ανενεργοί φοιτητές, καθώς στρεβλώνεται η αναλογία φοιτητών-διδασκόντων και η εικόνα των ιδρυμάτων», είπε συγκεκριμένα.

«Φανταστείτε ένα τμήμα που έχει 100 ενεργούς φοιτητές αλλά εμφανίζεται με 150 εγγεγραμμένους. Η εικόνα αυτή δεν βοηθά ούτε στην αποτίμηση του έργου ούτε στην εξεύρεση συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια», ανέφερε, τέλος.