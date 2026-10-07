5+1 Τοξικά φυτά που κλωτσάς συχνά στην εξοχή χωρίς να το ξέρεις! (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης. Add ekriti.gr on Google

Πόσες φορές έχεις βγει για έναν περίπατο στην εξοχή, σε ένα χωράφι ή ακόμα και σε ένα ακαλλιέργητο οικόπεδο δίπλα στο σπίτι σου, και έχεις προσπεράσει ή κλωτσήσει άγρια χόρτα; Η ελληνική φύση είναι πανέμορφη, αλλά κρύβει και «παγίδες». Ορισμένα από τα πιο κοινά φυτά που συναντάμε σε άκρες δρόμων και αγρούς είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για εμάς, τα παιδιά και τα κατοικίδιά μας.

Σε αυτό το άρθρο, αναλύουμε τα 5+1 πιο κοινά τοξικά φυτά

της ελληνικής υπαίθρου, πώς να τα αναγνωρίζεις και τι συμπτώματα προκαλούν.

1. Στρύχνος (Solanum nigrum)

– Ο κρυφός κίνδυνος των αγρών

Image

Ο Στρύχνος είναι ένας μικρός, χαμηλός θάμνος που θα συναντήσεις πολύ συχνά σε καλλιεργημένα και ακαλλιέργητα χωράφια.

Πώς το αναγνωρίζεις:

Έχει μικρά λευκά ανθάκια και μικρούς στρογγυλούς καρπούς που μοιάζουν με μικροσκοπικές ντομάτες. Όταν ωριμάζουν, το χρώμα τους γίνεται γυαλιστερό μαύρο.

Έχει μικρά λευκά ανθάκια και που μοιάζουν με μικροσκοπικές ντομάτες. Όταν ωριμάζουν, το χρώμα τους γίνεται γυαλιστερό μαύρο. Γιατί είναι επικίνδυνο:

Περιέχει τη νευροτοξίνη σολανίνη (ειδικά όταν οι καρποί είναι ακόμα πράσινοι). Η κατάποσή του προκαλεί έντονη γαστρεντερίτιδα, εμετό, διάρροια και νευρολογικές διαταραχές.

2. Πικραγκουριά (Ecballium elaterium)

– Το φυτό που... «πυροβολεί»

Image

Ένα από τα πιο περίεργα και επικίνδυνα φυτά της ελληνικής υπαίθρου. Είναι έρπον και απλώνεται χαμηλά στο έδαφος.

Πώς το αναγνωρίζεις:

Έχει μεγάλα, τραχιά φύλλα και οι καρποί του μοιάζουν με μικρά, τριχωτά αγγουράκια .

Έχει μεγάλα, τραχιά φύλλα και οι καρποί του μοιάζουν με . Γιατί είναι επικίνδυνο:

Όταν ο καρπός ωριμάσει, με το παραμικρό άγγιγμα ή κλωτσιά, αποσπάται από τον βλαστό και εκτοξεύει βίαια τους σπόρους και τον χυμό του σε μεγάλη απόσταση. Ο χυμός αυτός προκαλεί έντονο δερματικό ερεθισμό , ενώ αν μπει στα μάτια μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φλεγμονή ή προσωρινή τύφλωση.

3. Αγγαθίδα (Xanthium strumarium)

– Ο εφιάλτης των κατοικίδιων

Image

Αν έχεις σκύλο και πηγαίνετε βόλτες στην εξοχή, σίγουρα έχεις συναντήσει αυτό το άγριο χόρτο.

Πώς το αναγνωρίζεις:

Έχει μεγάλα φύλλα και χαρακτηριστικούς αγκαθωτούς, οβάλ καρπούς που λειτουργούν σαν «σκρατς» και κολλάνε αμέσως στα ρούχα ή στο τρίχωμα των ζώων.

Έχει μεγάλα φύλλα και χαρακτηριστικούς που λειτουργούν σαν «σκρατς» και κολλάνε αμέσως στα ρούχα ή στο τρίχωμα των ζώων. Γιατί είναι επικίνδυνο:

Οι σπόροι και τα νεαρά βλαστάρια του περιέχουν μια εξαιρετικά τοξική ουσία (καρβοξυατραoutputκτυλισίδη). Αν καταναλωθεί κατά λάθος από ζώα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και θανατηφόρα ηπατική βλάβη .

4. Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)

– Το ύπουλο βότανο

Image

Δεν πρέπει να συγχέεται με το γνωστό μεγάλο ηλιοτρόπιο (ηλίανθο). Πρόκειται για ένα χαμηλό, γκριζοπράσινο άγριο χόρτο.

Πώς το αναγνωρίζεις:

Τα μικρά, λευκά άνθη του είναι διατεταγμένα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που θυμίζει γυριστή ουρά σκορπιού .

Τα μικρά, λευκά άνθη του είναι διατεταγμένα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που . Γιατί είναι επικίνδυνο:

Περιέχει πυρρολιζιδινικά αλκαλοειδή. Η χρόνια κατανάλωσή του (κυρίως από ζώα που βόσκουν και ανακατεύεται στην τροφή τους) καταστρέφει το συκώτι, οδηγώντας σε μη αναστρέψιμη κίρρωση του ήπατος .

5. Αγριομελιτζάνα / Σολανό (Solanum elaeagnifolium)

– Ο εισβολέας με τα αγκάθια

Image

Ένα εξαιρετικά ανθεκτικό, ξενικό φυτό που έχει εξαπλωθεί παντού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις άκρες των δρόμων.

Πώς το αναγνωρίζεις:

Έχει γκρίζα-πράσινα φύλλα, μωβ άνθη (που μοιάζουν με της μελιτζάνας) και ο βλαστός του είναι γεμάτος μικρά, κοφτερά αγκάθια. Οι καρποί του είναι κίτρινα στρογγυλά μπαλάκια .

Έχει γκρίζα-πράσινα φύλλα, μωβ άνθη (που μοιάζουν με της μελιτζάνας) και ο βλαστός του είναι γεμάτος μικρά, κοφτερά αγκάθια. Οι καρποί του είναι . Γιατί είναι επικίνδυνο:

Είναι εξαιρετικά τοξικό για τα ζώα. Αν καταναλωθεί, προκαλεί έντονη σσιελόρροια, αναπνευστική δυσχέρεια , παράλυση του πεπτικού συστήματος και φουσκώματα.

+1. Διαβολόχορτο / Τρομπέτα (Datura stramonium)

– Το απόλυτα θανατηφόρο

Image

Το αφήσαμε για το τέλος καθώς είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Πρόκειται για ένα μεγάλο, εύρωστο φυτό με έντονη, δυσάρεστη μυρωδιά αν σπάσεις τα φύλλα του.

Πώς το αναγνωρίζεις:

Έχει μεγάλα οδοντωτά φύλλα και εντυπωσιακά, τεράστια λευκά άνθη σε σχήμα τρομπέτας . Οι καρποί του μοιάζουν με αγκαθωτές κάψουλες (σαν μικρά κάστανα).

Έχει μεγάλα οδοντωτά φύλλα και . Οι καρποί του μοιάζουν με αγκαθωτές κάψουλες (σαν μικρά κάστανα). Γιατί είναι επικίνδυνο:

Περιέχει ισχυρά αλκαλοειδή (ατροπίνη, σκοπολαμίνη). Η κατάποση οποιουδήποτε μέρους του φυτού προκαλεί έντονες παραισθήσεις, ταχυκαρδία, ακραία ξηροστομία, τύφλωση (μυδρίαση) και, σε ελάχιστη ποσότητα, μπορεί να είναι θανατηφόρο .

Πώς να προστατευτείς στον κήπο ή στην εξοχή

Φόρα πάντα γάντια:

Αν εντοπίσεις κάποιο από αυτά τα φυτά στον κήπο σου, μην επιχειρήσεις να το βγάλεις με γυμνά χέρια. Οι χυμοί τους (ειδικά της πικραγκουριάς και του στρύχνου) προκαλούν δερματίτιδες. Ξερίζωμα πριν σποριάσουν:

Τα φυτά αυτά αναπαράγονται με απίστευτη ταχύτητα. Αν τα δεις, ξερίζωσε τα μαζί με τη ρίζα προτού ανοίξουν οι καρποί τους και σκορπίσουν οι σπόροι. Έλεγχος στα κατοικίδια:

Μετά από κάθε βόλτα στην εξοχή, έλεγχε τα πόδια και το τρίχωμα του σκύλου σου για τυχόν αγκαθωτούς καρπούς (αγγαθίδες) για να μην τους γλείψει ή τους καταπιεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

9 ανθισμένοι θάμνοι για τη βεράντα: Χρώμα όλο τον χρόνο με λίγη φροντίδα

Πώς μια λεμονιά σε γλάστρα μπορεί να γίνει ο πιο "γευστικός" πρωταγωνιστής στο μπαλκόνι σας!