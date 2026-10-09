Η Νέα Φορολογία στα Online Casinos στην Ελλάδα 2026

Η Νέα Φορολογική Πολιτική για Διαδικτυακά Καζίνο στην Ελλάδα αλλάζει τις Επιλογές των Παικτών από τον Ιούλιο του 2026

Οι αλλαγές στη φορολογική πολιτική των διαδικτυακών καζίνο και των πλατφορμών poker στην Ελλάδα έχουν γίνει αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων εντός του κλάδου του iGaming. Το νέο μοντέλο φορολόγησης αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως από τον Ιούλιο του 2026 και θα επηρεάσει άμεσα τους πάντες. Ο λόγος είναι διότι η φορολογία θα επιβαρύνει τα διαδικτυακά καζίνο που λειτουργούν εντός της χώρας, αλλά και τους ίδιους τους παίκτες. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου κυβερνητικών παρεμβάσεων που έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει τα κρατικά έσοδα.

Οι αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις θα αναγκάσουν τις νόμιμες πλατφόρμες να παρέμβουν στα bonus, τις αποδόσεις και τα κέρδη των παικτών. Οπότε, μπορεί να αλλάξουν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τα online καζίνο, όπως ο αριθμός των δωρεάν περιστροφών στις προσφορές ή τα ποσά στα bonus cashback. Η αναζήτηση όλων αυτών των πληροφοριών είναι αρκετά χρονοβόρα. Για το λόγο αυτό οι παίκτες μπορούν να μπαίνουν στο Slotozilla, ώστε να βρίσκουν μαζεμένες όλες τις πληροφορίες. Τέτοιου είδους πλατφόρμες συλλέγουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για καζίνο και τις συγκρίνουν, ώστε οι παίκτες να μην χάνουν το χρόνο τους.

Τι Αλλάζει με το Νέο Φορολογικό Μοντέλο για το Online Gambling στην Ελλάδα

Το νέο φορολογικό πλαίσιο φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται οι διαδικτυακές εταιρείες καζίνο και poker. Από τον Ιούλιο του 2026, οι πάροχοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις, πράγμα που θα επηρεάσει το συνολικό κόστος λειτουργίας των πλατφορμών. Ενδεικτικά, οι νόμιμες online πλατφόρμες επιβαρύνονται ήδη με 35% φορολογία, με τις εταιρείες να φοβούνται ότι θα μπουν σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.

Όσον αφορά την πλευρά των παικτών, υπάρχει ενδεχόμενο αισθητής αύξησης στη φορολογία στα διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο. Αυτό αναμένεται να γίνει κλιμακωτά και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Για κέρδη έως 100€, 0% φορολογία.

Για κέρδη από 100 έως 500 €, η φορολογία αυξάνεται από 15% σε 20% .

. Για κέρδη μεγαλύτερα των 500€, ο φόρος αυξάνεται από 20% στο 30%.

Είναι πιθανό αρκετές πλατφόρμες να εξετάζουν κάποιες νέες στρατηγικές, που θα έχουν ως στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ελληνική αγορά χωρίς να μειωθεί η εμπειρία των παικτών. Τέλος, αυτές οι αλλαγές δεν θα περιμένουμε να αλλάξουν μόνο τη φορολογική εικόνα της αγοράς, αλλά ουσιαστικά θα υπάρξει και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην Ελλάδα.

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Πώς Ενδέχεται να Αλλάξουν οι Συνήθειες των Παικτών στα Online Casinos

Οι αλλαγές αυτές είναι πιθανό να αλλάξουν τις συνήθειες των παικτών. Αρχικά, ενδέχεται οι παίκτες να συγκρίνουν πιο προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία πριν τη δημιουργία λογαριασμού σε μία πλατφόρμα:

Αποδόσεις.

Ποσοστά επιστροφής κερδών.

Συνολική εμπειρία παιχνιδιού.

Ταχύτητα συναλλαγών.

Όροι και προϋποθέσεις αναλήψεων.

Αναμένεται επίσης οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία καθώς οι παίκτες θα αναζητούν τρόπους να διατηρούν το κεφαλαιο τους. Τέλος, δεν είναι απίθανο κάποιοι παίκτες να περιορίσουν την στοιχηματική δραστηριότητα τους λόγω των αυξημένων επιβαρύνσεων.

Σε παρόμοιες φορολογικές παρεμβάσεις στο παρελθόν, όπως η φορολόγηση των κερδών στο online στοίχημα, είχαν δημιουργήσει ισχυρές αντιδράσεις στην αγορά. Όπως αναφέρουν, η περαιτέρω αύξηση της φορολογίας μπορεί να ωθήσει περισσότερους παίκτες προς μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες. Το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έρευνα της Kapa Research για λογαριασμό της ΕΕΕΠ έδειξε ότι το 65,2% των παικτών που επιλέγουν παράνομα online παιχνίδια το κάνουν κυρίως επειδή τα κέρδη τους δεν φορολογούνται.

Πώς Αντιδρούν οι Online Casino Operators στους Νέους Κανόνες

Όσον αφορά τις εταιρείες online καζίνο, το αναμενόμενο είναι να προσαρμόσουν μία στρατηγική που θα τους κάνει να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο νέο φορολογικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, τονίζουν πως η απόφαση αυτή προκάλεσε έκπληξη στην αγορά, καθώς, δεν είχε προηγηθεί κάποια ουσιαστική διαδικασία διαλόγου ή διαβούλευσης. Οι περισσότερες πλατφόρμες αναμένεται να κινηθούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

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Έτσι σε ένα περιβάλλον που ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος οι πάροχοι, και πιο συγκεκριμένα αυτοί που έχουν λάβει άδεια θα πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες και στη διατήρηση ελκυστικών υπηρεσιών για τους παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, θα βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της κερδοφορίας των διαδικτυακών καζίνο και των κρατικών εσόδων.