H ΔΕΗ φέρνει τη βιωσιμότητα στα σχολεία της Κρήτης

Σε 10 σχολεία στους νομούς Χανίων και Λασιθίου της Κρήτης και με τη συμμετοχή 460 μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε πριν μερικές ημέρες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Stem – Δημιουργώντας Βιώσιμα Οικοσυστήματα» από την SciCo σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της μαθητικής κοινότητας γύρω από θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία συστημάτων ενυδρειοπονίας, ενός ολοκληρωμένου κλειστού οικοσυστήματος, όπου τα ψάρια και τα φυτά συνυπάρχουν σε μία συμβιωτική σχέση: τα φυτά καθαρίζουν τα απόβλητα των ψαριών και, παράλληλα, επωφελούνται από τα θρεπτικά τους συστατικά. Το μοντέλο αυτό προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς εξοικονομεί έως και 90% νερό συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, τα συστήματα παραμένουν στα σχολεία ως εκπαιδευτικό εργαλείο, με τη συντήρησή τους να έχει ανατεθεί στις ίδιες τις σχολικές κοινότητες, δημιουργώντας έναν διαρκή πυρήνα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εφαρμοσμένης γνώσης.

Κοινωνική καινοτομία στην πράξη

Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), αλλά και τη βιωματική μάθηση (Project-Based Learning), το πρόγραμμα «Green Stem – Δημιουργώντας Βιώσιμα Οικοσυστήματα» έδωσε στους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε κρίσιμες θεματικές όπως:

η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος,

η βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα,

η εξοικονόμηση φυσικών πόρων,

η αξιοποίηση της καινοτομίας στην επίλυση περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης της ΔΕΗ για τη Δημιουργία Κοινωνικοοικονομικής Διαμοιραζόμενης Αξίας (CSV), ειδικότερα στον άξονα εκπαιδευτικών δράσεων με έμφαση στη βιωσιμότητα και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρία.

Η ΔΕΗ παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, υποστηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες με φορείς που ενσωματώνουν την κοινωνική καινοτομία και τη βιωσιμότητα, η ΔΕΗ προωθεί ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης που συνδέει την ενέργεια με την κοινωνία και το περιβάλλον.