Εκδήλωση ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Ηράκλειο

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 19:00 στο Ξενοδοχείο GDM Megaron. Για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε ΕΔΩ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στις Σχολές, στα προγράμματα σπουδών, στη στέγαση, στη διαδικασία εισαγωγής, στη φοιτητική ζωή, στη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, οι οποίες το αναδεικνύουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:30-19:00 Προσέλευση 19:00 Παρουσίαση Σχολών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 19:45-20:15 Συζήτηση - Ερωτήσεις 19:00-21:00 Πληροφορίες – Υποβολή αιτήσεων

Υποβολή Αιτήσεων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2025 (έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2025) και για Ακαδημαϊκό έτος 2025/26. Παράκληση να έχουν μαζί τους το απολυτήριο Λυκείου και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα.

Σπουδές 5 Αστέρων

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2024, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους ακόλουθους τομείς: Teaching, Employability, Global Engagement, Online Learning, Diversity/equity/inclusion και για το MD Medicine degree.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]