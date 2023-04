Δήμος Φυλής: Απένειμε τιμητική διάκριση στον ακαδημαϊκό – καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη

Στα πλαίσια του διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού & Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών) και της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς απένειμε Τιμητική Πλακέτα στον Ακαδημαϊκό-Καθηγητή Της Σχολής ΜΠΔ και της Audencia Business School, Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη για το επιστημονικό του έργο στη Διοικητική Επιστήμη και τη Λήψη Αποφάσεων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου στις 5 Απριλίου 2023 με την απονομή των διπλωμάτων της δεύτερης σειράς φοιτητών που εισήχθησαν στο πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί από το 2020.

Το έργο του Καθηγητή Ζοπουνίδη αποτελείται από 500 εργασίες σε διεθνούς επιπέδου επιστημονικά περιοδικά, 120 βιβλία και 40 ειδικά τεύχη σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Με βάση την επιστημονική βάση Google Scholar έχει 20000 αναφορές και τους δείκτες h-index και i10-index 75 και 235 αντίστοιχα.

Φοιτητές του είναι ήδη καθηγητές πρώτης βαθμίδας σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Έχει λάβει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή από τέσσερα ελληνικά ΑΕΙ και είναι ακαδημαϊκός στη Royal Academy of Economics and Finance και τη Royal European Academy of Doctors (στις δύο αυτές ακαδημίες έχουν ήδη τιμηθεί 10 νομπελίστες της οικονομίας).

