Αλέξης Καλοκαιρινός: Παρευρέθηκε στο Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!»

Στο Συνέδριο με θέμα «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και της Υφυπουργού Πολιτισμού Έλενας Ράπτη και

παρουσίασε ο δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει πτυχές από το όραμα της Δημοτικής Αρχής για την παράλληλη αναπτυξιακή πορεία του Ηρακλείου και του τουρισμού, επισημαίνοντας πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το Ηράκλειο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Ηράκλειο δεν είναι ένα τουριστικό χωριό, ούτε μπορεί να γίνει ένα τουριστικό χωριό. Πρέπει να προσδιορίσουμε πώς θέλουμε να σχεδιάσουμε τον

τουρισμό για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις υστερήσεις και να αναπτύξουμε τις δυνατότητες της πόλης σε ό,τι αφορά στις αστικές υποδομές.».

Image

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε για το αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ, τονίζοντας τον προβληματικό χαρακτήρα της οδικής σύνδεσης μεταξύ τους η οποία θα δημιουργήσει, όπως ανέφερε, προβλήματα βιωσιμότητας στην πόλη.

Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε ακόμη στις συνεδριακές και αθλητικές υποδομές του Δήμου, την ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα του Ηρακλείου το οποίο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί διεθνή γαστρονομικό προορισμό της UNESCO καθώς και στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ηρακλείου ο οποίος αναμένεται να παίξει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο Ηρακλείου. Όπως σημείωσε εμφατικά «όλος ο σχεδιασμός θα πρέπει να εντάσσεται στο σκεπτικό μιας τεχνοκρατικά βιώσιμης ανάπτυξης η οποία στην πραγματικότητα αφορά την ανθεκτικότητα του τόπου και την ικανότητα του νησιού και του Δήμου Ηρακλείου».

Image

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Αλέξη Καλοκαιρινό στη στενή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού αναφέροντας την ενεργή συμμετοχή του Δήμου στις διαδικασίες ένταξης της Κνωσού στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αλλά και στην προγραμματική σύμβαση που αναμένεται να υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης για την παραχώρηση της αξιοποίησης των Ενετικών Τειχών στο Δήμο.

Σημειώνεται ότι στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη εν όψει της συνάντησης τους η οποία θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα στην Αθήνα

στο Υπουργείο Τουρισμού.

Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε μεταξύ άλλων για το στόχο της ποιοτικής ανάπτυξης του τουρισμού με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, τις ευκαιρίες που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το ρόλο του Πολιτισμού στην ανάπτυξη του τουρισμού και για την αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει την

αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων με την επιβολή συγκεκριμένων λειτουργικών προδιαγραφών.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ήταν οι βιώσιμες υποδομές στον τουρισμό και τα ποιοτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, η κρουαζιέρα, το yachting και οι νέες αγορές καθώς και τα κρητικά προϊόντα και ο

θεματικός τουρισμός.

Image

Στο Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Capsis Astoria το Σάββατο 20/4, συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος

Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, αυτοδιοκητικοί φορείς, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, παράγοντες της αγοράς και δημοσιογράφοι.

Το Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Προορισμός Κρήτη!» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και διοργανώθηκε από την Next is Now και την Dome Consulting Firm.

