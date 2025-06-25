Άγιος Νικόλαος: Προς απαλλοτρίωση του πρ. φρουραρχείου η δημοτική αρχή για να αποτρέψει την πώλησή του

Ακόμη και στην απαλλοτρίωση του δημοσίου ακινήτου, του πρώην Φρουραρχείου είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, προκειμένου να αποτρέψει την πώλησή του σε ιδιώτη. Ο σχετικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου είναι σε εξέλιξη και λήγει στις 22 Ιουλίου.

Η δημοτική αρχή Αγίου Νικολάου είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κάθε τρόπο το κτίριο του πρώην Φρουραρχείου, απορρίπτοντας την πρόσκληση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου να εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή εξαγοράς του ετοιμόρροπου ακινήτου (214 τ.μ. σε οικόπεδο 129 τ.μ.), συμμετέχοντας στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, όπου έχει αναρτηθεί το πωλούμενο ακίνητο με τιμή εκκίνησης 440.000 ευρώ. Η τιμή εξάλλου στο Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτηρίστηκε εξωπραγματική, σε σχέση με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κτίσμα και τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση και αξιοποίησή του.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης με επιστολή του από τις 6 Ιουνίου είχε ζητήσει από την ΕΤΑΔ τρίμηνη διορία ώστε να συντάξει και καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση του κτιρίου με σκοπό τη δημόσια και κοινωφελή αξιοποίησή του, από το Δήμο.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης, σε δήλωση του στην ΑΝΑΤΟΛΗ τόνισε ότι θεωρεί απαράδεκτη την απάντηση της ΕΤΑΔ, απορρίπτοντας την. Συγκεκριμένα δήλωσε για το ζήτημα: «Ο Δήμος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση αξιοποίησης του ακινήτου. Οι κύριοι και κυρίες της ΕΤΑΔ, όμως, δεν θέλουν πρόταση αξιοποίησης, απλά θέλουν να υποχρεώσουν το Δήμο να συμμετάσχει στο διαγωνισμό! Η πολιτική της ΕΤΑΔ είναι γνωστή και εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με αυτήν.

Το πρώην Φρουραρχείο είναι ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο, το οποίο είναι συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης και μάλιστα από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία εμπορικής συναλλαγής. Δε θα το κάνουμε και απορρίπτεται συλλήβδην το έγγραφο που υπογράφει η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ. Επικαλείται θολά το δημόσιο συμφέρον ενώ στην πραγματικότητα αφορά μια εμπορική αγοραπωλησία -εμπορική συναλλαγή με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Θεωρούμε ότι το κτίριο είναι ιστορικό και πρέπει να μας παραχωρηθεί. Αν δεν μας παραχωρηθεί, θα προβούμε σε απαλλοτρίωσή του για λόγους δημοσίας ωφέλειας. Ο νόμος μας το επιτρέπει και αυτό θα εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει εκτάκτως για το θέμα. Για λόγους προστασίας της πολιτικής κληρονομιάς και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και κοινωφελή χρήση που έχει σχέση με τον Πολιτισμό, προβλέπεται απαλλοτρίωση. Το κράτος οφείλει στο Δήμο Αγίου Νικολάου την παραχώρηση ενός διατηρητέου κτιρίου αξίας 200 -300 χιλιάδων ευρώ! Ο Aγιος Νικόλαος αξίζει να αποκτήσει αυτό το ακίνητο! Η διεκδίκησή μας δεν είναι ούτε υπερφίαλη ούτε στερεί κάποια δημόσια Υπηρεσία από τη στέγη της, αλλά δεν μπορεί να παίξει και με όρους ιδιωτικής εμπορικής οικονομίας με το δημόσιο. Πρέπει όλοι να συντονιστούν για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Θα εκδώσουμε απόφαση απαλλοτρίωσης με εγγραφή χρηματικού ποσού στον Προϋπολογισμό μας ως αποζημίωση. Θα επιδιώξουμε την εξασφάλιση χρηματοδότησης από κάποιον φορέα για την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου. Όμως ακόμη και αν δεν εξασφαλιστεί τέτοια χρηματοδότηση, θα το παλέψουμε να το απαλλοτριώσουμε με τα δικά μας μέσα».

Η αποψινή (25/6) έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγίου Νικολάου έχει αποκλειστικό θέμα τη διεκδίκηση παραχώρησης στο Δήμο του Φρουραρχείου και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Δήμος, μετά την επιστολή της ΕΤΑΔ. Θα αποφασιστούν παράλληλα οι ενέργειες τις οποίες θα κάνει ο Δήμος.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί να παραστούν πρώην Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγίου Νικολάου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, οι βουλευτές, αλλά και ο κόσμος.

Πηγή: anatolh.com

