Τζόλης: Χτύπησε με σουτ φίλαθλο της Νόριτς και του έδωσε τη φανέλα του

Ένα πολύ όμορφο περιστατικό, με «πρωταγωνιστή» τον Χρήστο Τζόλη, διαδραματίστηκε στην προθέρμανση του αγώνα της Νόριτς με τη Ρόδεραμ για την 41η αγωνιστική της αγγλικής Championship.

Στο «ζέσταμα» ο διεθνής Έλληνας επιθετικός «πέτυχε» με σουτ έναν φίλαθλο της Νόριτς κι αμέσως ανέβηκε στην εξέδρα για να του ζητήσει συγνώμη, δίνοντάς του ως «δώρο» για να τον... συγχωρέσει τη φανέλα του. Μία κίνηση που έγινε αντιληπτή απ’ τους φίλους των «καναρινιών» οι οποίοι χειροκρότησαν θερμά τον Τζόλη.

Το ματς έληξε ισόπαλο 0-0 με τους Χρήστο Τζόλη και Δημήτρη Γιαννούλη να μπαίνουν στο γήπεδο ως αλλαγή, ο πρώτος στο 82ο λεπτό κι ο δεύτερος στο 66ο λεπτό.

Tzolis hit a fan in the warm up with a shot, then asked to come into the stand and give them a shirt to apologise. Good gesture #NCFC 💛💚 pic.twitter.com/kGQEkhogNo

— FPL_Oakley  (@OakleyRivers) April 10, 2023