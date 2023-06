«Τίτλοι τέλους» για την καριέρα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Μέχρι και ο Θεός στεναχωρήθηκε που σταματάω το ποδόσφαιρο» (βίντεο)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ρίχνει την «αυλαία» της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (4/6).

Το συμβόλαιο του 41χρονου Σουηδού επιθετικού με την Μίλαν λήγει στα τέλη Ιουνίου και δεν θα ανανεωθεί, μετά από μια σεζόν που έμεινε αρκετά στον πάγκο εξαιτίας τραυματισμών, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αποφασίσει να βάλει οριστικό τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Zlatan Ibrahimović:

"The time has arrived to say goodbye".

We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤

Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9

— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023