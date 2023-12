TIME: Ο Λιονέλ Μέσι Αθλητής της Χρονιάς 2023

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε αθλητής της χρονιάς από το περιοδικό Time.

Το περιοδικό φιλοξενεί ένα εκτενές αφιέρωμα στην πορεία του Λιονέλ Μέσι στις ΗΠΑ από την ημέρα που έφτασε μέχρι σήμερα και πώς τον έχει υποδεχθεί ο κόσμος στις ΗΠΑ.

«Ο Μέσι σηματοδότησε την άφιξή του στις ΗΠΑ πετυχαίνοντας 10 γκολ σε επτά παιχνίδια για το Λιγκ Καπ ενώ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στο πρωτάθλημα. Ένας ενοχλητικός τραυματισμός επιβράδυνε τον ρυθμό του στο MLS τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία» σχολιάζει το περιοδικό Time.

«Στα 36 του, δύο δεκαετίες στην απαράμιλλη καριέρα του, ο Μέσι έδωσε ένα μοναδικό ερέθισμα στο ποδόσφαιρο στην Αμερική. Η προσέλευση, οι τιμές των εισιτηρίων, οι πωλήσεις εμπορευμάτων και η τηλεθέαση αυξήθηκαν στα ύψη. Τα παιχνίδια του πήραν την αίσθηση μιας θρησκευτικής αναβίωσης. Αφού ο Μέσι σημείωσε ένα γκολ εναντίον των New York Red Bulls τον Αύγουστο, ο ράπερ Fat Joe δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο του, σχεδόν δακρυσμένος, φωνάζοντας «Μέσι! Μέσι! Μέσι!».

«Μπορεί να έρθει εδώ και να αλλάξει ακόμα και τα χρώματα του συλλόγου, αν το θέλει» έλεγαν οι φανς. Η Ίντερ Μαϊάμι εξακολουθεί να φοράει ροζ όμως και η φανέλα του Μέσι έγινε το πιο περιζήτητο αθλητικό εμπόρευμα στον κόσμο.

