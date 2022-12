Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς

Με μαύρο «πέπλο» σκεπάστηκε το σερβικό και το ιταλικό ποδόσφαιρο, μετά τα άσχημα νέα ότι ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία. Ο Μιχαΐλοβιτς στο παρελθόν κατάφερε να βγει νικητής δύο φορές από τη «μάχη» με τη λευχαιμία και μάλιστα είχε επιστρέψει στη προπονητική δράση την τελευταία φορά στο πάγκο της Μπολόνια. Σε ηλικία 53 ετών «έφυγε» από τη ζωή και βύθισε τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε πένθο.

Λαμπρή καριέρα τόσο ως ποδοσφαιριστή, όσο και ο τεχνικός. Ως παίκτης αγωνίστηκε με τα χρώματα των Βοϊβοντίνα, Ερυθρός Αστέρας, Σαμπντόρια, Ρόμα, Ιντερ, Λάτσιο με περίπου 600 παιχνίδια στα πόδια του και 99 γκολ κυρίως από εκτελέσεις φάουλ, ενώ ως τεχνικός «κάθισε» στον πάγκο των Κατάνια, Μπολόνια, Φιορετνίνα, Εθνική Σερβία, Μίλαν και Τορίνο.

Με το εθνόσημο στο στήθος του αγωνίστηκε σε 63 παιχνίδια και σκόραρε 10 γκολ. Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο μέσα από τα social media του.

«Η γυναίκα του, Αριάνα, μαζί με τα παιδιά τους, Βικτόρια, Βιρτζίνια, Μίροσλαβ, Ντούσαν και Νίκολας, η εγγονή τους Βιολάντε, η μητέρα Βικτόρια και ο αδερφός του Ντράζεν, με πόνο επικοινωνούν τον πρόωρο και άδικο θάνατο του άντρα, πατέρα, γιου και αδερφού τους, Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Έανς μοναδικός άνδρας, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, ανοιχτός και καλός προς όλους. Με θάρρος πάλεψε απέναντι σε μια απαίσια ασθένεια. Ευχαριστούμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που αυτά τα χρόνια τον φρόντισαν με αγάπη και σεβασμό, ειδικά τους: Δρ.Φραντσέσκα Μπονιφάτσι, Δρ. Αντόνιο Κούρτι, Αλεσάντρο Ραμπάλντι και Δρ. Λούκα Μαρκέτι. Ο Σίνισα θα μέινει για πάντα μαζί μας», η ανακοίνωση της οικογένειας του.

Αναλυτικά η δημοσιεύση:

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022